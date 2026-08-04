Nico González mit seiner Arbeit unter Enzo Maresca zufrieden

Darüber berichtet Goal.com.

Laut Goal.com zog der 24-jährige Mittelfeldspieler mit einer souveränen Leistung in einem Freundschaftsspiel gegen Inter Mailand die Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl die Partie nach regulärer Spielzeit 1:1 endete und Manchester City im Elfmeterschießen verlor, kontrollierte Nico González das Mittelfeld gut und zeigte seine Chancen auf einen Stammplatz in der kommenden Saison.

Taktische Veränderungen und die Anforderungen des neuen Trainers

Der Spieler, der im Februar 2025 vom FC Porto kam, hatte unter dem früheren Trainer Pep Guardiola Schwierigkeiten, regelmäßig in der Startelf zu stehen. Die Ernennung von Enzo Maresca bietet ihm nun eine neue Chance, den nächsten Schritt zu machen und sein volles Potenzial zu zeigen.

In einem Interview mit der offiziellen Vereinswebsite betonte Nico González, dass sich die gesamte Mannschaft an den Stil des neuen Trainers gewöhnt. Er erklärte, dass der Lernprozess während eines Spiels niemals aufhöre und sie im Laufe der Saison weiterhin neue Dinge aufnehmen würden.

Die Vorteile von Enzo Marescas Spielstil

Der Fußballer sprach über das Training des neuen Trainers und erklärte, dass es im Vergleich zur vergangenen Saison einige Unterschiede gebe, die grundlegenden Prinzipien jedoch erhalten blieben. Seinen Worten zufolge bleiben hohes Pressing, die möglichst schnelle Rückeroberung des Balls und ein ausgeprägtes Passspiel weiterhin Prioritäten.

González’ Auftritte auf der Sechserposition gegen Inter Mailand brachten dem Team in der zweiten Halbzeit mehr Balance. Während Tijjani Reijnders und Mateo Kovačić im ersten Durchgang Schwierigkeiten hatten, agierte Nico González als Sechser souverän und schuf die Grundlage für Rico Lewis’ Vorstöße.

Angesichts der Konkurrenz im Kader und der Veränderungen in der Aufstellung bietet Nico González’ schnelle Anpassung an Enzo Marescas pressingorientiertes taktisches System ihm eine große Chance, vom Ergänzungsspieler zum Stammspieler zu werden.