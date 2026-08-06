Galatasaray bietet 35 Millionen Euro für Rafael Leão

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Galatasaray bietet 35 Millionen Euro für Rafael Leão

Der türkische Klub Galatasaray hat sein erstes offizielles Angebot für Milans Stürmer Rafael Leão abgegeben. Wie GOAL.com berichtet, erklärte der Istanbuler Traditionsklub, er sei bereit, 35 Millionen Euro für den portugiesischen Fußballer zu zahlen. Die Milan-Führung hielt die Summe jedoch für unzureichend und lehnte das Angebot ab. Dies wurde berichtet von GOAL.com.

In den vergangenen Tagen hatten zwischen den Parteien erste Gespräche stattgefunden. Anschließend wandte sich der türkische Meister per E-Mail offiziell an den AC Milan und unterbreitete ein Angebot für einen direkten Kauf des Spielers. Während zuvor eine Leihe mit Kaufoption erwogen worden war, unternimmt Galatasaray nun einen entschlossenen Schritt in Richtung eines festen Transfers.

Milans Ablöseforderung und die Position des Klubs

Die Führung des italienischen Klubs, insbesondere Eigentümer Gerry Cardinale, ist einem Verkauf des Spielers nicht grundsätzlich abgeneigt. Die Rossoneri fordern jedoch mindestens 50 Millionen Euro für ihre Nummer 10. Deshalb wurde Galatasarays Angebot über 35 Millionen Euro umgehend abgelehnt.

Wie bekannt wurde, hat Rafael Leão in den vergangenen Tagen auch das Angebot des türkischen Klubs Fenerbahçe abgelehnt. Das Sportprojekt des Vereins überzeugte ihn nicht. Derzeit ist Galatasaray der einzige ernsthafte Bewerber, der den portugiesischen Flügelspieler verpflichten möchte.

Weitere Verhandlungen und die erwarteten nächsten Schritte

Die Führung von Galatasaray führt interne Gespräche, nachdem sie positive Signale vom Spieler erhalten hat und davon ausgeht, dass er einem Transfer zustimmt. Der türkische Klub dürfte bereits in den kommenden Stunden mit einem neuen Angebot an den Verhandlungstisch mit Milan zurückkehren.

Quellen zufolge könnte Galatasaray sein nächstes Angebot auf rund 40 Millionen Euro erhöhen. Dennoch bleibt Milans feste Forderung von 50 Millionen Euro der entscheidende Faktor für den Ausgang des Transfers.

Rafael LeãoGalatasarayMilanTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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