McGregor erneut auf dem Operationstisch: Comeback verschoben

Der frühere UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen, Conor McGregor, gab bekannt, dass seine Knieoperation erfolgreich verlaufen ist. Der Ire war nach einer fünfjährigen Pause ins Octagon zurückgekehrt, doch sein Kampf gegen Max Holloway dauerte nur 69 Sekunden.

„Die Operation ist erfolgreich verlaufen“, schrieb McGregor in den sozialen Medien. Nun stehen ihm erneut eine lange Behandlung und eine schwierige Reha bevor.

Das mit Spannung erwartete Comeback endet nach 69 Sekunden

Das Rematch zwischen McGregor und Holloway war der Hauptkampf von UFC 329, das am 11. Juli in Las Vegas stattfand. Der Ire hatte erstmals seit seinem Beinbruch in einem Kampf gegen Dustin Poirier im Jahr 2021 wieder das UFC-Octagon betreten.

Zu Beginn der ersten Runde setzte McGregor sein Bein bei dem Versuch eines Sprungangriffs unglücklich auf. Da er den Kampf nicht fortsetzen konnte, stoppte der Ringrichter den Kampf nach 1:09 Minuten. Holloway wurde durch technischen K.o. zum Sieger erklärt.

Damit endete das Comeback, auf das die Fans fünf Jahre gewartet hatten, nicht mit einem sportlichen Ergebnis, sondern mit einer weiteren schweren Verletzung.

Welche Verletzung erlitt McGregor?

Nach Angaben des Kämpfers wurden das vordere Kreuzband seines Knies — das ACL — und der Meniskus verletzt. McGregor betonte, dass er vor dem Kampf keinerlei Probleme gehabt habe und die Verletzung unerwartet aufgetreten sei.

Auch UFC-Präsident Dana White erklärte, erste medizinische Untersuchungen hätten eine schwere Schädigung des Kniebands gezeigt. Anschließend wurde bekannt gegeben, dass eine Operation erforderlich sei.

Dies ist nicht die erste schwere Verletzung in McGregors Karriere. Ein Beinbruch im Jahr 2021 hielt ihn lange von Wettkämpfen fern, und er benötigte fast fünf Jahre für die Rückkehr ins Octagon.

Wie lange wird seine nächste Pause dauern?

Obwohl McGregor seinen Zustand nach der Operation positiv bewertete, hat die UFC noch keinen offiziellen Termin für seine Rückkehr festgelegt. Die Genesung nach einer ACL-Verletzung kann häufig neun Monate bis ein Jahr dauern.

Auch Dana White sagte, dass der irische Kämpfer etwa ein Jahr außerhalb des Octagons bleiben könnte. McGregor äußerte jedoch die Absicht, während der International Fight Week 2027 erneut zu kämpfen.

Dieser Plan wird jedoch vom Tempo der Genesung nach der Operation, der Reaktion des Knies auf körperliche Belastung und der Einschätzung der Ärzte abhängen.

Kommt es zu einem dritten Kampf gegen Holloway?

McGregor und Holloway trafen erstmals 2013 aufeinander. Damals gewann der Ire nach Punkten. Das 13 Jahre später ausgetragene Rematch wurde wegen der Verletzung nicht zu einem vollständigen Kampf.

Daher hat McGregor den Wunsch geäußert, ein drittes Mal gegen Holloway anzutreten. Berichten zufolge hat er in seinem aktuellen UFC-Vertrag noch einen Kampf übrig. Der Ire könnte diesen Kampf gegen Holloway bestreiten wollen.

Die UFC hat bisher keine offizielle Entscheidung über die Trilogie getroffen. Zunächst muss McGregor vollständig genesen und die für den Profisport erforderliche körperliche Verfassung wiedererlangen.

Eine weitere schwere Herausforderung

Conor McGregors lang erwartete Rückkehr endete nicht mit einem Sieg oder einer Niederlage, sondern mit einer weiteren Operation. Für den 38-jährigen Kämpfer ist der wichtigste Gegner nun nicht mehr das Octagon, sondern die Zeit und der Genesungsprozess nach der Verletzung.

Schon früher war ihm die Rückkehr nach einer schweren Verletzung gelungen. Doch diesmal machen sein Alter, die fünfjährige Pause und die neue Knieverletzung seine Zukunft in der UFC noch ungewisser.

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