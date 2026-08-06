Bruno Guimarães soll von Newcastle United zu Arsenal wechseln

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Bruno Guimarães soll von Newcastle United zu Arsenal wechseln

Arsenal, der aktuelle Meister der englischen Premier League, steht kurz vor der Verpflichtung des brasilianischen Mittelfeldspielers Bruno Guimarães. Der Klub will seinen Kader verstärken. Die Ablösesumme soll rund 75 Millionen Pfund (101 Millionen Dollar) betragen, und der Transfer sorgt in der Fußballwelt für großes Aufsehen. Laut Goal.com berichtet.

Laut Goal.com erklärte der ehemalige Newcastle-United-Star Chris Waddle in einem Interview mit BetBrain ausführlich die Gründe für den möglichen Transfer. Waddle zufolge haben die Anziehungskraft des Londoner Klubs, die Chance auf Trophäen und die finanziellen Bedingungen die Entscheidung des 28-Jährigen maßgeblich beeinflusst.

Veränderungen bei Newcastle und die Entscheidung zu gehen

Bruno Guimarães wechselte im Wintertransferfenster 2022 an den St James’ Park. In viereinhalb Jahren absolvierte er 195 Spiele für die Mannschaft und trug sogar die Kapitänsbinde. 2025 gewann er den Ligapokal und war in der Champions League ein Führungsspieler der Magpies.

2026 kommt es beim Klub aus Tyneside jedoch zu tiefgreifenden Veränderungen. Anthony Gordon und Sandro Tonali haben die Mannschaft für hohe Ablösesummen verlassen, und auch Cheftrainer Eddie Howe ist von seinem Amt zurückgetreten. Während das Fundament der Mannschaft zu bröckeln beginnt, scheint Guimarães ebenfalls Teil dieses Exodus werden zu wollen.

Die wichtigsten Gründe für den Transfer

Chris Waddle betonte, dass mehrere gewichtige Faktoren die Meinung des Spielers verändert hätten. An erster Stelle steht die Möglichkeit, die Premier League, die Champions League und weitere prestigeträchtige Titel zu gewinnen.

  • Die Chance, die englische Premier League und die Champions League zu gewinnen
  • Die Vorzüge Londons und einfachere Flüge nach Brasilien
  • Ein deutlich lukrativerer neuer Vertrag
  • Ungewissheit über die Zukunft von Newcastle

Waddle fügte hinzu, dass der Spieler auch finanziell stärker profitieren würde. Mit 28 beziehungsweise 29 Jahren habe er zudem noch die Möglichkeit, weitere zwei oder drei Jahre auf höchstem Niveau zu spielen. Außerdem ist die An- und Abreise von London zu Einsätzen für die brasilianische Nationalmannschaft deutlich bequemer als von Newcastle aus, was ebenfalls ein wichtiger Faktor ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Guimarães angesichts der unklaren Zukunft von Newcastle das Angebot eines Topklubs wie Arsenal nicht ablehnen konnte. Der Mittelfeldspieler bereitet sich nun auf den nächsten großen Schritt seiner Karriere vor.

Bruno GuimarãesArsenalNewcastle UnitedTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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