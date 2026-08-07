Kunden lehnen Boeings neue Boeing 777X-Flugzeuge ab

Boeing, einer der führenden US-Luftfahrtkonzerne, steht bei der Auslieferung seiner neuesten Boeing 777X-Großraumflugzeuge vor erheblichen Schwierigkeiten. Die deutsche Lufthansa hat mitgeteilt, dass sie die vor mehreren Jahren gebauten ersten Serienflugzeuge möglicherweise nicht abnehmen oder nur nach einer vollständigen Modernisierung übernehmen werde. Dies zeigt, dass sich die Probleme des amerikanischen Luftfahrtriesen weiter verschärft haben. ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat die Lufthansa-Führung bereits Verhandlungen mit Boeing-Vertretern aufgenommen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr zufolge werden derzeit zwei Szenarien geprüft: der vollständige Verzicht auf einige Flugzeuge oder deren Umrüstung und Auslieferung vollständig auf Kosten des Herstellers statt der Fluggesellschaft.

Die Verzögerung der Zertifizierung und ihre Folgen

Die Krise wurde durch die übermäßige Verzögerung bei der Zertifizierung des Boeing 777X-Programms verursacht. Nach jahrelangen Wartezeiten sind die zuerst gebauten Flugzeuge technisch überholt. Die verbauten Komponenten und Ausrüstungen sowie die Kabinenkonfiguration entsprechen den heutigen Programmstandards überhaupt nicht mehr.

Daher sind umfangreiche Modernisierungsarbeiten erforderlich, bevor diese Flugzeuge an Kunden übergeben werden können. Dass solche Arbeiten enorme finanzielle Kosten verursachen würden, liegt auf der Hand.

Die Reaktion anderer Großkunden

Das Problem, mit dem Boeing konfrontiert ist, beschränkt sich nicht auf eine einzige Fluggesellschaft. Es wurde bekannt, dass bereits zwei weitere Großkunden vor Lufthansa ähnliche Schritte unternommen haben. So lehnte auch die US-Fluggesellschaft United Airlines die ersten Boeing 777X-Exemplare ab.

Auch die Fluggesellschaft Emirates aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat ähnliche Verhandlungen aufgenommen. In einem seiner Interviews kommentierte Emirates-Präsident Tim Clark die ersten Exemplare dieser Flugzeuge ironisch und sagte, man könne sie lediglich zur Herstellung von Heinz-Konservendosen verwenden.

Wirtschaftlich ineffiziente Entscheidungen

Ein weiterer Beleg für den Ernst der Lage ist, dass Boeing eines der ersten für Emirates vorgesehenen Boeing 777-9-Flugzeuge einfach abschrieb und verschrottete. Analysen zeigten, dass eine Anpassung des Flugzeugs an moderne Standards wirtschaftlich völlig unrentabel wäre.

Trotz aller Schwierigkeiten hat die Lufthansa-Führung ihre Zukunftspläne nicht aufgegeben. Das Unternehmen hofft weiterhin, im Sommer 2027 sein erstes einsatzfähiges Boeing 777-9-Flugzeug zu übernehmen.