Chelsea verpflichtet weiteren Spieler im Sommer-Transferfenster

·52·Sport
Chelsea verpflichtet weiteren Spieler im Sommer-Transferfenster

Der FC Chelsea hat offiziell die Verpflichtung des Verteidigers Pep Chavarría von Rayo Vallecano bekannt gegeben und setzt damit seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt fort. Laut Goal.com kostete der 28-jährige Spanier die Blues rund 16,3 Millionen Pfund. Damit ist er der siebte Neuzugang des Klubs im laufenden Sommer-Transferfenster. Goal.com berichtet .

Der Transfer ist für den Cheftrainer ein wichtiger Schritt zur Verstärkung der Defensive. Pep Chavarría wurde als direkter Ersatz für Marc Cucurella verpflichtet, der zu Real Madrid gewechselt ist. Der erfahrene Spieler zeigte in der vergangenen Saison bei Rayo Vallecano in La Liga starke Leistungen und leistete einen großen Beitrag zum Einzug der Mannschaft ins Finale der UEFA Conference League sowie zum achten Tabellenplatz in der Liga.

Eine neue Herausforderung und der nächste Karriereschritt

Für einen Spieler, der den schnellen Aufstieg aus Spaniens unteren Ligen bis an die Spitze geschafft hat, ist eine Karriere in London eine enorme Chance. In einem Interview mit der offiziellen Vereinswebsite machte Pep Chavarría keinen Hehl aus seiner Aufregung und Freude:

„Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Das war mein Traum, denn Chelsea ist einer der größten Klubs der Welt. Es ist eine großartige Chance, aber ich bin bereit dafür und werde hart arbeiten, um der Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen“, sagte der Verteidiger.

Fans und Experten betonen, dass die Ausdauer und körperliche Verfassung des Neuzugangs der Mannschaft sehr zugutekommen werden. In der vergangenen Saison absolvierte er 44 Pflichtspiele und zeigte dabei ein hohes Maß an Konstanz.

Veränderungen in Chelseas Transferpolitik

Der Transfer deutet darauf hin, dass sich die Transferpolitik des Londoner Klubs verändert. Während sich die Mannschaft früher vor allem auf die Verpflichtung junger Talente mit langfristigem Potenzial konzentrierte, setzt sie zuletzt verstärkt auf erfahrene Spieler.

Die Verpflichtungen erfahrener Akteure wie Danny Welbeck und Jordan Henderson bestätigen diesen Trend ebenfalls. Pep Chavarría soll auf der linken Seite mit Jorrel Hato um einen Platz in der Startelf kämpfen.

Das Trainerteam schätzt die Vielseitigkeit des spanischen Verteidigers sehr. Er kann sowohl in einer klassischen Viererkette als auch als offensiv ausgerichteter Wingback erfolgreich spielen. Dadurch erhält die Mannschaft zusätzliche taktische Möglichkeiten.

ChelseaPep ChavarríaTransfersRayo VallecanoPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lautaro-Martínez-Wechsel: Die Situation rund um Barcelona und InterLautaro-Martínez-Wechsel: Die Situation rund um Barcelona und InterHeute, 16:14Lautaro Martínez und Barcelona: Deco trifft seinen AgentenLautaro Martínez und Barcelona: Deco trifft seinen AgentenHeute, 15:53Kristian Kofane äußert sich zu Arsenal-Wechselgerüchten und einer Bewertung von 100 Millionen EuroKristian Kofane äußert sich zu Arsenal-Wechselgerüchten und einer Bewertung von 100 Millionen EuroHeute, 15:39Napoli steht kurz vor der Verpflichtung von Benoît BadiashileNapoli steht kurz vor der Verpflichtung von Benoît BadiashileHeute, 15:18Bayern München schließt langfristigen Vertrag mit 18-jährigem senegalesischem Talent abBayern München schließt langfristigen Vertrag mit 18-jährigem senegalesischem Talent abHeute, 14:12Mike Maignans Zukunft ungewiss: Al-Nassr zeigt Interesse am TorhüterMike Maignans Zukunft ungewiss: Al-Nassr zeigt Interesse am TorhüterHeute, 13:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest