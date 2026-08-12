Starship-Raumschiff könnte jährlich 10 Millionen Tonnen Fracht transportieren

Im Rahmen seiner ehrgeizigen Pläne erklärte Elon Musk, dass Starship Raketensysteme künftig bis zu 10 Millionen Tonnen Nutzlast pro Jahr in die Erdumlaufbahn bringen könnten. Wie Ixbt.com berichtet, ist eine solch enorme Leistung ein entscheidender Faktor für den Aufbau unabhängiger Zivilisationen auf dem Mond, dem Mars und anderen Himmelskörpern. Dies berichtet Ixbt.com.

Den Angaben zufolge wäre der Transport einer solchen Frachtmenge ins All notwendig, wenn die Menschheit zu einer selbstversorgenden, multiplanetaren Spezies werden will. Nach Ansicht Musks ist der Aufbau stabiler Basen auf anderen Planeten ohne die Möglichkeit, Millionen Tonnen Fracht in die Erdumlaufbahn zu bringen, völlig unmöglich.

Weltraumlogistik und Startplan

Um seine ehrgeizigen Ziele zu verfolgen, plant SpaceX , Starship-Raumschiffe im Durchschnitt mehr als einmal pro Stunde zu starten — über 10.000 Mal pro Jahr. Da jedes Raumfahrzeug pro Flug mehr als 200 Tonnen Fracht transportieren könnte, soll diese hohe Startfrequenz das angestrebte Ergebnis von Millionen Tonnen ermöglichen.

Um diese beispiellose Startfrequenz zu unterstützen, bereitet sich das Unternehmen intensiv auf die Massenproduktion seiner Raumfahrzeuge vor. In den neuen Gigabay-Werken sollen künftig bis zu 10.000 solcher Raumfahrzeuge pro Jahr montiert werden können — der größte Industriesprung in der Geschichte der Raumfahrt.

Perspektiven der Marskolonisierung

Die von Elon Musk genannten Zahlen stehen in engem Zusammenhang mit seiner konzeptionellen Vision einer multiplanetaren Zukunft. Der Unternehmer hatte zuvor geschätzt, dass die Mindestgröße einer selbstversorgenden, unabhängigen Kolonie auf dem Mars bei mindestens 100.000 Menschen und 1 Million Tonnen Fracht liegen müsse.

Die Umsetzung dieses Projekts würde nicht nur für SpaceX, sondern für die gesamte Menschheit die Tür zu einer neuen Ära öffnen. Die derzeit entwickelten Technologien dürften die Logistik zwischen Erde und Weltraum grundlegend verändern und die Menschheit in eine echte Weltraumzivilisation verwandeln.