Mike Maignans Zukunft ungewiss: Al-Nassr zeigt Interesse am Torhüter

Mike Maignan, die Nummer eins und einer der Kapitäne des AC Mailand, denkt wegen seiner Unzufriedenheit mit den Veränderungen im Verein ernsthaft über seine Zukunft nach. Laut La Gazzetta dello Sport zeigt der saudi-arabische Klub Al-Nassr großes Interesse am französischen Torhüter und bereitet einen Transfer vor. Das berichtet Goal.com berichtet dies.

Das Verhältnis zur Vereinsführung geriet nach den angespannten Ereignissen am Ende der vergangenen Saison in eine heikle Phase. Obwohl Mike Maignan zu den Leistungsträgern des AC Mailand zählt, haben die jüngsten Entscheidungen der Führung beim Torhüter für Unverständnis gesorgt.

Veränderungen im Trainerstab und Gründe für die Unzufriedenheit

Der Hauptgrund für Maignans Unzufriedenheit sind die weitreichenden Veränderungen im Trainerstab im Mai. Damals wurden Cheftrainer Massimiliano Allegri, Sportdirektor Igli Tare und Torwarttrainer Claudio Filippi entlassen.

Der Franzose hatte insbesondere zu Claudio Filippi eine enge berufliche Beziehung aufgebaut und war mit seiner Hilfe zu einem der besten Torhüter Europas geworden. In der vergangenen Saison lehnte Maignan ein Angebot des FC Chelsea wegen Allegri und der bestehenden Führungsstruktur ab, prüft nun jedoch seine Optionen.

Interesse von Al-Nassr und finanzielle Möglichkeiten

Der saudi-arabische Klub Al-Nassr, für den Cristiano Ronaldo spielt, sucht einen Weltklasse-Torhüter, der Bento im Kader ersetzen könnte. Die Finanzkraft der Saudi Pro League könnte für den AC Mailand zu einer ernsthaften Herausforderung werden, da es den Italienern schwerfallen dürfte, einem möglichen Wettbieten um Maignan standzuhalten. Der Torhüter gehört bereits zu den bestbezahlten Spielern der Mannschaft.

Ein weiterer Faktor, der die Transfergerüchte verstärkt, ist die verspätete Rückkehr von Maignan und seinem Teamkollegen Adrien Rabiot ins Training. Die Spieler, die am 12. August im Trainingszentrum Milanello eintreffen sollten, verschoben ihre Rückkehr auf den 16. August. Obwohl der Verein dies als zusätzlichen Urlaub nach der Weltmeisterschaft erklärte, deutet die Situation auf die Verbundenheit der Spieler mit dem früheren Trainerstab und ihre Unzufriedenheit hin.

Vertrag und Sorgen der Fans

Auf dem Papier befindet sich der AC Mailand in einer komfortablen Position, da der Klub Maignan zu Beginn dieses Jahres mit einem langfristigen Vertrag bis Juni 2031 ausstattete. Der aktuelle Vertrag des Torhüters, der inklusive Boni rund sieben Millionen Euro pro Jahr verdient, hatte dem Verein ermöglicht, die Torwartposition für ein Jahrzehnt zu sichern.

Maignan wurde nach seinem Wechsel als Ersatz für Gianluigi Donnarumma im Jahr 2021 zum Publikumsliebling. Die Möglichkeit seines Abgangs beunruhigt die Rossoneri-Fans. Vor Beginn der neuen Saison muss sich die Milan-Führung mit dem Spieler zusammensetzen und einen klaren Zukunftsplan besprechen.