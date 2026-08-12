Rio Ferdinand fordert Manchester United zur Verpflichtung von Miles Lewis-Skelly auf

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Rio Ferdinand fordert Manchester United zur Verpflichtung von Miles Lewis-Skelly auf

Der englische Nationalspieler und Arsenal-Nachwuchsspieler Miles Lewis-Skelly steht vor dem Sommer-Transferfenster weiter im Mittelpunkt. Laut Berichten der Metro hat der Londoner Klub seinen 19-jährigen Eigengewächs anderen führenden englischen Vereinen angeboten. Während die Situation in der Fußballwelt für hitzige Diskussionen sorgt, zeigen Manchester United und Chelsea ernsthaftes Interesse an dem Spieler. Darüber berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige Kapitän von Manchester United, Rio Ferdinand, sagte in einem Beitrag auf seinem YouTube-Kanal, dass die Red Devils sofort aktiv werden und diesen Transfer abschließen müssten. Seiner Ansicht nach sollte die Klubführung umgehend die Geldbörse öffnen und die geforderten 60 bis 70 Millionen Pfund für den talentierten Spieler nicht scheuen.

Miles Lewis-Skellys erfolgreiche Saison

Der 19-Jährige hatte zu Beginn der Saison 2025/26 mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen und tat sich schwer, in die Startelf zu kommen. Doch in der entscheidenden Phase – den Spielen zum Saisonende – konnte er sich in Mikel Artetas Mannschaft beweisen. Miles rechtfertigte das Vertrauen seines Cheftrainers und erkämpfte sich einen Platz in der Startelf.

Das junge Talent spielte eine wichtige Rolle dabei, dass Arsenal am Saisonende den englischen Premier-League-Titel gewann und das Finale der Champions League erreichte. Obwohl er sich bei den Londonern bewiesen hat, soll der Klub bereit sein, den Youngster zu verkaufen, um weitere Transfers zu finanzieren. Insbesondere die Verpflichtung des Newcastle-Mittelfeldspielers Bruno Guimaraes für 75 Millionen Pfund soll diese Bemühungen beschleunigt haben.

Rio Ferdinands taktische Analyse

Laut Rio Ferdinand könnte Lewis-Skelly jedem Team helfen, da er nicht nur im zentralen Mittelfeld, sondern auch als Außenverteidiger spielen kann. Bei Manchester United fehlt insbesondere weiterhin ein geeigneter gelernter Ersatz für die Position des Linksverteidigers, obwohl Luke Shaw die vergangene Saison verletzungsfrei blieb und in vielen Spielen zum Einsatz kam.

Ferdinand betonte, dass Manchester United ohne zu zögern handeln müsse, wenn der Spieler zu diesem Preis auf dem Markt sei. „Wenn ich jetzt bei Manchester United wäre, würde ich sofort den grünen Knopf drücken und ihn kaufen“, erklärte der ehemalige Verteidiger. Die Fußballwelt verfolgt aufmerksam, welche Entscheidung die Verantwortlichen von Chelsea und Manchester United in Bezug auf diesen Transfer treffen werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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