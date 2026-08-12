Starlink in 167 Ländern gestartet und Nutzerzahlen steigen

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Starlink in 167 Ländern gestartet und Nutzerzahlen steigen

In der Raumfahrttechnologie und beim Satelliteninternet finden derzeit tiefgreifende Veränderungen statt. Laut ixbt.com ist das globale Starlink-Netzwerk des SpaceX-Konzerns inzwischen in 167 Ländern erfolgreich aktiv, und Millionen Menschen nutzen seine Dienste. Diese Zahlen zeigen nicht nur die technischen Möglichkeiten des Systems, sondern auch, dass es die enorme weltweite Nachfrage nach schnellem Internet bedienen kann. Wie von Ixbt.com berichtet stellt der Bericht fest.

Nach Angaben von SpaceX-CEO Elon Musk umfasst das Starlink-Netzwerk derzeit 22 Millionen mobile Teilnehmer und 13 Millionen Nutzer von Hochgeschwindigkeitsinternet. Experten zufolge belegen diese Zahlen die wachsende Reichweite des Netzwerks. Das Tempo des strukturellen Wachstums dürfte künftig eine wichtige Rolle bei der Verringerung der digitalen Kluft spielen.

Pläne zum Ausbau der Satellitenkonstellation

Derzeit befinden sich fast 11.000 Starlink-Satelliten in der Erdumlaufbahn. Das ist doppelt so viel wie die Gesamtzahl der Satelliten aller anderen Anbieter zusammen. Elon Musk zufolge will sich das Unternehmen damit nicht zufriedengeben. Durch den Start von Starlink V3 und nachfolgenden Gerätegenerationen könnte die Satellitenkonstellation künftig auf 100.000 Satelliten anwachsen.

Der Ausbau beschränkt sich nicht auf eine höhere Zahl von Geräten. Das Unternehmen will seine Nutzerbasis gegenüber dem aktuellen Stand verzehnfachen. Nach Musks Prognosen wird das Starlink-System künftig nicht nur die Teilnehmerzahl, sondern auch das Volumen der übertragenen Daten drastisch steigern.

Anteil am weltweiten Internetverkehr

Zu den ehrgeizigsten Zukunftsplänen für das Netzwerk gehört die Steuerung des weltweiten Internetverkehrs. Laut der Quelle geht Elon Musk davon aus, dass Starlink künftig mehr als 90 Prozent des gesamten Internetverkehrs weltweit übertragen könnte. Diese Zahl verdeutlicht, welche enormen geopolitischen und technologischen Ziele sich das Unternehmen gesetzt hat.

Um solche ambitionierten Werte zu erreichen, muss die technische Infrastruktur weiter verbessert werden. Die Bemühungen, jeden Punkt der Erde mit einem Hochgeschwindigkeitsnetz abzudecken, könnten das bestehende Gleichgewicht auf dem globalen Telekommunikationsmarkt grundlegend verändern. Starlink festigt seine Position als weltweit erstes wirklich globales Hochgeschwindigkeitsinternet-System.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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