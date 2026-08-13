Pau Cubarsí wird zum klaren Favoriten auf den Golden-Boy-Award 2026

Der Barcelona-Verteidiger Pau Cubarsí hat sich zum führenden Anwärter auf den prestigeträchtigen Golden-Boy-Award 2026 entwickelt. Laut Angaben eines Sportmediums konnte der 19-Jährige mit seinen konstanten und zuverlässigen Leistungen für Verein und Nationalmannschaft die Experten überzeugen und die Führung in der Rangliste übernehmen. Goal.com berichtet .

Dank seiner starken Leistungen in dieser Saison hat es der junge Fußballer zudem in die Top 10 der Ballon-d’Or-Rangliste geschafft. Seine Dominanz in der zuletzt aktualisierten Golden-Boy-Rangliste ist deutlich zu erkennen.

Die Spitzenreiter und wichtigsten Verfolger

Laut dem Sportmedium liegt Pau Cubarsí mit einem Vorsprung von 700 Punkten vor seinem zweitplatzierten Barcelona-Teamkollegen Lamine Yamal . Zur Erinnerung: Lamine Yamal wurde 2024 mit dieser Auszeichnung geehrt. Komplettiert wird die Top drei von Yan Diomande, den Real Madrid im Sommertransferfenster für 125 Millionen Euro plus Boni verpflichtete und in die spanische Hauptstadt holte.

Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, belegt ebenfalls den dritten Platz und liegt 6.000 Punkte hinter dem Barcelona-Verteidiger. Der Marokkaner Ayoub Bouaddi, der als mögliches Transferziel von Manchester City gilt, rangiert auf Platz fünf.

Junge Talente der spanischen Spitzenklubs

Der Einfluss des katalanischen Klubs zeigte sich in dieser prestigeträchtigen Liste erneut deutlich. Neben Cubarsí und Lamine Yamal schaffte es mit Marc Bernal ein weiteres talentiertes Barcelona-Eigengewächs in die Top 100 und belegte den 20. Platz.

Auch Real Madrid stellt drei Spieler in dieser Rangliste. Neben Yan Diomande belegt Endrick den achten Platz, während Thiago Pitarch auf Rang 40 steht. Diese Zahlen zeigen, wie glänzend die Zukunft des spanischen Fußballs ist.