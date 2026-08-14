Al-Qadsiah verpflichtet Star von Manchester City

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Al-Qadsiah verpflichtet Star von Manchester City

Saudi-Arabien Der Klub Al-Qadsiah aus der Saudi Pro League steht vor einem weiteren großen Transfer. Der saudische Verein hat eine Einigung über die Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers von Manchester Cityund Mittelfeldspielers der niederländischen Nationalmannschaft Tijjani Reijnders erzielt.

Laut der renommierten niederländischen Zeitung De Telegraaf hat der saudische Klub dem 28-jährigen Mittelfeldspieler einen spektakulären Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt von 20 Millionen Euro pro Jahr angeboten.

Medizincheck und 60 Millionen Euro Ablöse

Laut der Quelle soll Tijjani Reijnders in den kommenden Stunden den offiziellen Medizincheck für seinen neuen Klub absolvieren.

Internationale Medien hatten zuvor berichtet, dass Al-Qadsiah vollständig zugestimmt habe, für den Transfer rund Manchester Cityetwa 60 Millionen Euro zu zahlen.

Reijnders’ Karriere und Marktwert in Manchester

Obwohl der aktuelle Vertrag des niederländischen Mittelfeldspielers bei den Citizens bis Sommer 2030 läuft, treiben das beispiellose finanzielle Angebot und das neue Projekt den Transfer voran.

Reijnders war in der vergangenen Saison ein wichtiger Spieler in Pep Guardiolas Mannschaft:

  • Einsätze: 47 Spiele in allen Wettbewerben;

  • Tore: 7;

  • Vorlagen: 8 Torvorlagen.

Zur Information: Das renommierte Transfermarkt bewertet den aktuellen Marktwert des Spielers auf 50 Millionen Euro .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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