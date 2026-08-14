Dies wurde von Ixbt.com berichtet.

Laut ixbt.com ist der Popigai-Krater mit einem Durchmesser von etwa 100 Kilometern der viertgrößte Einschlagkrater der Erde. Experten zufolge entstand dieses gewaltige Objekt vor 35,7 Millionen Jahren durch den Einschlag eines Himmelskörpers.

Durchmesser des Popigai-Kraters: knapp 100 Kilometer

Entstehungszeit: vor etwa 35,7 Millionen Jahren

Status des Objekts: auf der UNESCO-Liste des geologischen Welterbes

Einzigartige geologische Region und „Pestriye skali“

Die veröffentlichten Fotos zeigen nicht nur eine allgemeine Ansicht aus dem All, sondern auch Sehenswürdigkeiten der Region. Auf einem Bild ist insbesondere das Gebiet „Pestriye skali“ (Bunte Felsen) zu sehen. Die Gesteine wurden durch die gewaltige Wucht des Meteoriteneinschlags herausgeschleudert und bewahren bis heute Spuren des uralten Ereignisses.

Geografisch liegt das Popigai-Becken im Gebiet des Anabar-Plateaus. In seinen Aufnahmen zeigt Roskosmos nicht nur den Krater selbst, sondern auch die Landschaften entlang des Anabar, der durch diese Region fließt. Dadurch lassen sich die geografischen und ökologischen Besonderheiten dieses abgelegenen Gebiets besser nachvollziehen.

Bedeutung von globalem Rang

Die Bedeutung dieser einzigartigen geologischen Formation beschränkt sich nicht auf die Wissenschaft. 1991 wurde das Popigai-Becken aufgrund seiner außergewöhnlichen geologischen Merkmale in die UNESCO-Liste der geologischen Welterbestätten aufgenommen. Dies bestätigt erneut, wie wichtig dieses Naturdenkmal für die Geschichte unseres Planeten ist.

Die neuesten Weltraumaufnahmen zeigen, wie präzise moderne Satellitentechnologien die Spuren uralter Katastrophen auf der Erde verfolgen können. Diese Initiative von Roskosmos hilft Wissenschaftsinteressierten, sich das Aussehen der Erde vor Millionen von Jahren vorzustellen, und dient als wichtige Quelle für die Erforschung der geologischen Entwicklung unseres Planeten.