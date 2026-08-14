Katzen und Hunde werden jetzt registriert: Kasachstan stellt digitale Pässe für Katzen aus

·2·Welt
Katzen und Hunde werden jetzt registriert: Kasachstan stellt digitale Pässe für Katzen aus

In Kasachstan werden digitale Pässe für Hauskatzen ausgestellt. Darin werden der Name, die Rasse, die Farbe, das Geburtsdatum, die Halterdaten sowie Informationen zu Impfungen, Mikrochip und Sterilisation erfasst.

Wenn eine Katze verschwindet, lässt sie sich leichter finden

Ein solches digitales Dokument ist nicht nur auf Reisen nützlich, sondern auch, wenn ein Haustier verloren geht. Mithilfe des Mikrochips und der im System gespeicherten Daten können die Katze identifiziert und ihr Halter gefunden werden.

In Usbekistan gilt ebenfalls eine neue Regelung

Besonders interessant ist, dass seit dem 7. August in Usbekistan die verpflichtende Registrierung von Haus- und Nutztieren in Kraft ist.

Ab sofort werden Katzen, Hunde, Rinder, kleine Wiederkäuer und andere Tiere erfasst.

Ihre Katze kann also künftig nicht nur einen Namen und einen Futternapf, sondern auch ein offizielles digitales Dokument haben.

Was denken Sie: Brauchen Haustiere einen solchen „Pass“?

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

35 Messerstiche: Urteil in einem Fall gefällt, der Kasachstan erschütterte35 Messerstiche: Urteil in einem Fall gefällt, der Kasachstan erschütterteHeute, 09:08Milliardär erzog seinen Sohn absichtlich arm: Der erstaunliche Grund!Milliardär erzog seinen Sohn absichtlich arm: Der erstaunliche Grund!Heute, 06:21Mit 8 Jahren war er 198 cm groß: Karan Singh steht mit fast 2,5 Metern im RampenlichtMit 8 Jahren war er 198 cm groß: Karan Singh steht mit fast 2,5 Metern im RampenlichtHeute, 06:17Kurioser Vorfall: Zwei Ziegen im Bus versetzen Fahrgäste in ErstaunenKurioser Vorfall: Zwei Ziegen im Bus versetzen Fahrgäste in ErstaunenHeute, 06:14Ronaldo kaum wiederzuerkennen: Der 41-jährige Fußballer verändert sein Aussehen radikal!Ronaldo kaum wiederzuerkennen: Der 41-jährige Fußballer verändert sein Aussehen radikal!Heute, 06:04Haus einer Frau brennt beim Baursak-Backen abHaus einer Frau brennt beim Baursak-Backen abGestern, 19:47
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert