Katzen und Hunde werden jetzt registriert: Kasachstan stellt digitale Pässe für Katzen aus

In Kasachstan werden digitale Pässe für Hauskatzen ausgestellt. Darin werden der Name, die Rasse, die Farbe, das Geburtsdatum, die Halterdaten sowie Informationen zu Impfungen, Mikrochip und Sterilisation erfasst.

Wenn eine Katze verschwindet, lässt sie sich leichter finden

Ein solches digitales Dokument ist nicht nur auf Reisen nützlich, sondern auch, wenn ein Haustier verloren geht. Mithilfe des Mikrochips und der im System gespeicherten Daten können die Katze identifiziert und ihr Halter gefunden werden.

In Usbekistan gilt ebenfalls eine neue Regelung

Besonders interessant ist, dass seit dem 7. August in Usbekistan die verpflichtende Registrierung von Haus- und Nutztieren in Kraft ist.

Ab sofort werden Katzen, Hunde, Rinder, kleine Wiederkäuer und andere Tiere erfasst.

Ihre Katze kann also künftig nicht nur einen Namen und einen Futternapf, sondern auch ein offizielles digitales Dokument haben.

Was denken Sie: Brauchen Haustiere einen solchen „Pass“?