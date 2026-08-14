RB Leipzig will zwei Spieler von Strasbourg verpflichten

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RB Leipzig will zwei Spieler von Strasbourg verpflichten

RB Leipzig, eines der führenden Teams der Bundesliga, verstärkt seine Bemühungen um die Kaderplanung, nachdem das junge Talent Yan Diomande an Real Madrid verkauft wurde. Wie Goal.com berichtet, hat der deutsche Klub eine Einigung über die Bedingungen eines Transfers von zwei vielversprechenden Spielern des französischen Klubs Strasbourg erzielt. Goal.com berichtet .

RB Leipzig hat offenbar damit begonnen, die beträchtlichen Einnahmen aus dem Transfer von Yan Diomande direkt reinvestieren und steht kurz vor der Verpflichtung von Diego Moreira und Samir El Murabet, die derzeit in der französischen Liga spielen. Die beiden Fußballer sind zu den vorrangigen Zielen des Klubs auf dem Sommer-Transfermarkt geworden.

Ehemaliger Chelsea-Spieler ist der Topkandidat

Diego Moreira, der ehemalige Chelsea-Flügelspieler, der sich bei Strasbourg stark präsentiert, gilt als Topkandidat für die Nachfolge von Yan Diomande. Laut Foot Mercato hat Moreira, der belgischer Nationalspieler ist, bereits einem Wechsel zum deutschen Klub zugestimmt; die persönlichen Vertragsbedingungen wurden ausgehandelt.

RB Leipzig beschränkt sich jedoch nicht auf Moreira. Der deutsche Klub hat auch ernsthafte Schritte unternommen, um das weitere vielversprechende Strasbourg-Talent Samir El Murabet zu verpflichten. Diese doppelte Transferoperation soll eine wichtige Rolle in der Strategie des von Red Bull unterstützten Klubs auf dem Sommer-Transfermarkt spielen.

Schwierige Verhandlungen mit Strasbourg erwartet

Obwohl sich die Spieler mit dem Klub auf persönliche Vertragsbedingungen geeinigt haben, steht die größte Herausforderung noch bevor — RB Leipzig muss nun mit Strasbourg eine Einigung über die Ablösesumme erzielen. Der französische Klub wird seine Spieler voraussichtlich nicht problemlos ziehen lassen, zumal er weiß, dass Leipzig zuletzt durch den Transfer von Yan Diomande hohe Einnahmen erzielt hat.

Strasbourg hat in diesem Sommer bereits mehrere wichtige Spieler verloren. Kapitän Emmanuel Emegha und Mittelfeldspieler Valentín Barco haben den Klub jeweils verlassen. Daher wird erwartet, dass der französische Klub für die Freigabe weiterer Spieler hohe Ablösesummen und zusätzliche Boni verlangen wird.

Die Verhandlungen zwischen den Verantwortlichen beider Klubs treten nun in eine entscheidende Phase ein. RB Leipzig plant, die Transfers so schnell wie möglich abzuschließen, um sich erfolgreich auf die neue Saison vorzubereiten und die neuen Spieler schneller in die Mannschaft zu integrieren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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