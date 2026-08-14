Erling Haaland erhält vier Guinness-World-Records-Zertifikate

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Erling Haaland erhält vier Guinness-World-Records-Zertifikate

Manchester-City-Stürmer Erling Haaland wurde für seine beispiellosen Torerfolge für Verein und Nationalmannschaft mit vier besonderen Guinness-World-Records-Zertifikaten ausgezeichnet. Wie GOAL.com berichtet, erzielte der 26-jährige Norweger historische Bestmarken in der Premier League, der Champions League und der Nations League und erhielt diese Anerkennung vor der neuen Saison. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Die Auszeichnung erfolgte nach den starken Leistungen des Spielers bei der Weltmeisterschaft 2026. In etwas mehr als drei Jahren entwickelte sich der norwegische Torjäger zum gefürchtetsten Stürmer des englischen Fußballs und führte seine Statistik auf ein neues Niveau.

Historische Rekorde und ihre Bedeutung

Die vier von Erling Haaland aufgestellten Rekorde umfassen folgende bedeutende Bestmarken: der schnellste Spieler mit 100 Premier-League-Toren, die meisten in einer Saison erzielten Tore, der beste Torschütze aller Zeiten in der UEFA Nations League sowie die Einstellung des Rekords für die meisten Tore in einem einzelnen Champions-League-Spiel.

Sein 100. Premier-League-Tor erzielte er per Elfmeter gegen Fulham. Dafür benötigte der Stürmer lediglich 111 Spiele. Zudem hatte er bereits in seiner Debütsaison frühere Rekorde übertroffen, als er in 38 Einsätzen 36 Tore erzielte.

Internationale Bühne und Zukunftspläne

Auch auf internationaler Bühne ragte der Stürmer heraus: Zwischen September 2020 und November 2024 erzielte er 19 Tore in der UEFA Nations League und wurde damit zum besten Torschützen der Wettbewerbsgeschichte. Außerdem stellte er mit fünf Toren gegen RB Leipzig den Champions-League-Rekord von Lionel Messi und Luiz Adriano ein.

Manchester City konzentriert sich derzeit unter Cheftrainer Enzo Maresca darauf, den Premier-League-Titel zurückzuerobern. Das Team bereitet sich auf das bevorstehende FA-Community-Shield-Spiel gegen Arsenal vor, doch Erling Haalands Einsatz ist weiterhin fraglich, da er nach seinem Urlaub im Anschluss an die Weltmeisterschaft gerade erst ins Training zurückgekehrt ist.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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