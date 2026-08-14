Rodri Will Manchester City Verlassen und Sich Barcelona Anschließen

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Rodri Will Manchester City Verlassen und Sich Barcelona Anschließen

Der Mittelfeldspieler von Manchester City, Rodri, hat die Vereinsführung um eine Sondergenehmigung gebeten, um seinen Abschied vom Klub zu beschleunigen. Nach Informationen der SPORT hat der Ballon-d’Or-Gewinner von 2024 am Freitagmorgen bei der Vereinsführung darum gebeten, das Training zu verpassen und seinen Urlaub leicht zu verlängern. Dies deutet darauf hin, dass der Wechsel des spanischen Fußballers nach Katalonien in eine entscheidende Phase eingetreten ist. Goal.com berichtet .

Der Wunsch des spanischen Fußballers, zum katalanischen Klub zu wechseln, ist eindeutig. Dennoch versucht er, den Prozess professionell zu lösen. Der Spieler ist sich bewusst, dass ein unerlaubtes Fernbleiben vom Training als Rebellion gewertet werden könnte, weshalb er derzeit ausschließlich auf die Zustimmung seines aktuellen Arbeitgebers setzt. Trotzdem erinnert sein Schritt an die Ereignisse rund um den Wechsel des ehemaligen Fußballers Ferran Torres zu Paris Saint-Germain.

Schwierigkeiten bei den Transferverhandlungen

Obwohl der Wunsch des Spielers eindeutig ist, vertreten die Verantwortlichen des englischen Meisters in den Verhandlungen eine äußerst harte Position. Ein zuvor von Barcelona vorgelegtes verbessertes Angebot in Höhe von rund 60 Millionen Euro wurde von der Führung von Manchester City abgelehnt. Obwohl der Vertrag des Spielers dem Ende entgegengeht, hat der Klub nicht vor, von seinen Forderungen abzurücken.

Manchester-City-Cheftrainer Enzo Maresca erklärte in einem Interview nach dem Freundschaftsspiel der Mannschaft in Seoul, dass er mit der Rückkehr des Spielers rechne. Der italienische Trainer teilte mit, dass sich an der Situation nichts geändert habe und der Fußballer fristgerecht zum Team stoßen werde. Dennoch stehen die Situation innerhalb des Klubs und die Transferforderungen weiterhin unter Druck.

Der Faktor Hansi Flick

Eine der wichtigsten treibenden Kräfte hinter dem Transfer waren persönliche Gespräche zwischen Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick und dem Spieler. Der deutsche Trainer erläuterte dem spanischen Mittelfeldspieler seine taktischen Pläne und überzeugte ihn davon, zur zentralen Figur des neuen Projekts werden zu können. Laut einem Interview des Spieleragenten hat Rodri auch die anderen Interessenten aus Respekt über seine endgültige Entscheidung informiert.

Obwohl die Beziehungen zwischen den Parteien weiterhin von Respekt geprägt sind, hat die Zuspitzung der Situation bereits für eine der größten Schlagzeilen des Transferfensters gesorgt. Rodrís Zukunft bei Manchester City wird vom Ausgang der offiziellen Verhandlungen in den kommenden Tagen abhängen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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