Schmerzliche Niederlage: Was sagte Mirjalol Qosimov nach dem Spiel in Buchara?

Der Cheftrainer von Olmaliqs OKMK, das am 17. Spieltag der usbekischen Super League eine schwere und hart umkämpfte Niederlage erlitt, Mirjalol Qosimov äußerte sich nach dem 0:2 gegen Bukhoro.

Der erfahrene Trainer erklärte offen, dass seine Mannschaft sehr einfache Tore kassiere und die unsichere Leistung des Torwarts in der ersten Halbzeit zur Niederlage beigetragen habe.

„Das war ein Sechs-Punkte-Spiel“

Mirjalol Qosimov betonte die große Bedeutung der Partie für die Tabelle und sagte, dass seine Mannschaft ihre Chancen nicht genutzt habe:

„Was soll ich über das Spiel sagen? Es war interessant und intensiv. Auch in der Tabelle lagen wir sehr eng beieinander. Aber um zu gewinnen, muss man Tore schießen. Ich hatte schon zuvor gesagt, dass wir sehr einfache und törichte Gegentore kassieren. Dieses Spiel war für uns im Grunde ein Sechs-Punkte-Spiel, und das hatte ich auch den Spielern erklärt. Ich gratuliere Bukhoro zum Sieg. Wir hatten im Laufe des Spiels mindestens fünf gute Chancen. Auch beim Stand von 0:0 hatten wir sehr gute Möglichkeiten, konnten aber kein Tor erzielen. Wir erarbeiten uns Chancen, treffen aber nur mit großer Mühe, während wir aus einfachen Situationen Gegentore kassieren. Das habe ich gerade auch in der Kabine gesagt: Um zu gewinnen, muss man Tore schießen“, sagte Qosimov.

„Das war ein Ball, den er problemlos mit den Händen hätte fangen können“

Auf die Frage der Journalisten nach der Auswechslung des Stammtorwarts Javohir Ilyosov zur Halbzeit – für ihn kam in der 46. Minute Hamidullo Abdunabiyev – antwortete der Trainer:

„In der ersten Halbzeit begann alles mit einfachen Fehlern. Beim Einleiten des Spiels, zweimal beim Abwurf mit der Hand und bei Flanken... Es gab einige unverständliche und unsichere Aktionen. Auch bei der Torchance war die Situation nicht besonders schwierig – es war ein Ball, den er problemlos mit den Händen hätte fangen können. Ich habe gesehen, was passiert ist. Vielleicht hatte er nicht gut geschlafen oder sich nicht ernsthaft genug auf das Spiel vorbereitet... Ich kann den Grund im Moment nicht genau nennen. Später werden wir das Spiel gründlich analysieren, mit den Jungs sprechen und alles herausfinden“, schloss der OKMK-Coach.

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