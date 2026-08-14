Provokation im Livestream: Kasachstan weist russischen Streamer aus

·14·Welt
Provokation im Livestream: Kasachstan weist russischen Streamer aus

Ein russischer Streamer, der die territoriale Integrität und staatliche Zugehörigkeit kasachischer Städte infrage stellte, wurde aus dem Land ausgewiesen. Das berichtete Tengrinews.

Seine Streams zogen die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich

Der auf sozialen Netzwerken und Twitch unter dem Pseudonym Fasoollka bekannte Streamer kam Anfang Juni nach Kasachstan und ging mehrmals live.

In seinen Übertragungen äußerte er beleidigende und provokante Ansichten über Kasachstan, seine Bürger und seine Kultur.

Die Polizei prüfte seine Äußerungen und bewertete sein Handeln rechtlich.

Fünf Jahre Einreiseverbot

Nach Angaben der kasachischen Polizei wurde der ausländische Staatsbürger per Gerichtsbeschluss mit einer Geldstrafe belegt und aus dem Land ausgewiesen.

Zudem wurde ihm die Einreise nach Kasachstan für fünf Jahre verboten.

Die Polizei betonte, dass das Land für Ausländer offenstehe. Sie müssten jedoch die Gesetze Kasachstans, seine Bürger und die allgemein anerkannten Verhaltensnormen respektieren.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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