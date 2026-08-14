Trump wird wieder müde: Aufnahmen aus dem Weißen Haus sorgen online für Aufsehen

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Trump wird wieder müde: Aufnahmen aus dem Weißen Haus sorgen online für Aufsehen

Ein Video, das zeigt, wie US-Präsident Donald Trump während einer Veranstaltung im Weißen Haus die Augen schließt und den Kopf senkt, sorgte in den sozialen Medien für große Diskussionen.

Aufnahmen sorgen für Aufmerksamkeit

Im Video ist zu sehen, wie der Präsident eine Weile mit geschlossenen Augen und gesenktem Kopf dasitzt. Daher vermuteten einige Beobachter, dass er während der Sitzung eingenickt sei.

Die Aufnahmen bestätigen jedoch nicht, dass Trump tatsächlich geschlafen hat.

Nicht zum ersten Mal

Dass Trump bei öffentlichen Veranstaltungen die Augen schließt, hat bereits früher für Diskussionen gesorgt. Der jüngste Vorfall löste in den sozialen Medien erneut Witze und Debatten aus.

Donald TrumpWeißes Haus
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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