La-Masia-Talent erregt Hansi Flicks Aufmerksamkeit

Barcelonas Trainingslager in der Saisonvorbereitung bringt traditionell in jeder Saison neue Talente aus der berühmten Akademie des Klubs hervor. Laut einem Bericht des Sportmediums Goal.com trainieren auch nach dem ersten Monat der laufenden Saisonvorbereitung mehrere junge Spieler aus der katalanischen Nachwuchsakademie unter Cheftrainer Hansi Flick weiter mit der ersten Mannschaft.

Orian Goren und Ibrahima Toncara ragen unter diesen jungen Talenten besonders heraus. Die 2009 beziehungsweise 2010 geborenen Spieler gelten als zwei der größten Nachwuchshoffnungen von La Masia, und die Vereinsführung setzt große Hoffnungen in ihre Zukunft. Nach Saisonende erhielten sie die Aufgabe, ab Juli am Training der ersten Mannschaft teilzunehmen.

Für Orian Goren war die vergangene Saison besonders intensiv. Er spielte nicht nur mit der Mannschaft von Pol Planas bis in die entscheidenden Runden des Champions Cup, sondern kam vor Beginn seines Urlaubs auch in Spielen um den Katalonien-Pokal zum Einsatz. Deshalb musste er seine kurze Urlaubszeit freiwillig verkürzen.

Eine goldene Chance für die Talente von La Masia

Nach den medizinischen Untersuchungen Mitte Juli gehörten die Spieler zu den jüngsten Fußballern, die das Training unter dem deutschen Trainer aufnahmen. Für die jungen Spieler ist dies ein großer Schritt auf dem Weg, ihr Potenzial zu zeigen. Goren wechselte 2022 zum FC Barcelona und lebt seitdem bei La Masia.

Die Vereinsakademie zeichnet sich dadurch aus, jungen Sportlern ein wahrhaft ideales Umfeld zu bieten. Hier erlernen die Talente nicht nur die Feinheiten des Fußballs, sondern setzen auch ihre intellektuelle und schulische Ausbildung erfolgreich fort. Durch seinen Mut bei der Arbeit mit jungen Spielern eröffnet Hansi Flick ihnen die Möglichkeit, einen Platz in der ersten Mannschaft zu erobern.

Auch in den vergangenen Spielzeiten rechtfertigten junge Spieler wie Dro und Jofre Torrents das Vertrauen des Trainers und schafften den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft. Nun streben auch Orian Goren und Ibrahima Toncara einen ähnlich erfolgreichen Weg an. Es besteht die Zuversicht, dass die Nachwuchsstrategie des Klubs auch künftig Früchte tragen wird.