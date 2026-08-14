Neymar kritisiert Santos-Fans: Wenn ihr schlechte Laune habt, bleibt zu Hause

Im Hinspiel des Achtelfinals der Copa Sudamericana besiegte der brasilianische Klub Santos den ecuadorianischen Verein Macará in einem umkämpften Heimspiel mit 2:1. Wie Goal.com berichtet, wurde Neymar, der entscheidende Akteur des Sieges, während der Partie von den eigenen Fans ausgepfiffen. Nach dem Schlusspfiff reagierte er scharf auf deren negative Haltung. Dies wurde berichtet von Goal.com.

Das Spiel im Vila-Belmiro-Stadion begann für die Gastgeber äußerst schwierig. Bereits in der vierten Minute erzielte Franco Posse die Führung für die Gäste und versetzte die Fans auf den Rängen sowie die Spieler auf dem Platz in Aufregung. Santos verstärkte daraufhin seine Angriffsbemühungen, um die Partie zu drehen, und stellte noch vor der Pause den Ausgleich her.

Neymars Vorlagen und die Spannung auf den Rängen

Noch vor der Pause verwertete Gabriel Barbosa eine Vorlage von Neymar zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit zeigte der brasilianische Star erneut seine Klasse. In der 75. Minute schloss Willian Arão eine Ecke erfolgreich ab und erzielte den Siegtreffer für seine Mannschaft.

Obwohl Neymar zwei Vorlagen gab und großen Anteil am Comeback-Sieg seiner Mannschaft hatte, wurde er von einigen Fans auf den Rängen nach einem ungenauen Pass ausgepfiffen. Der Vorfall erzürnte den Spieler, der in seinem Interview nach dem Spiel keinen Hehl aus seinem Ärger machte.

Die Botschaft des Spielers an die Fans

In einem Interview mit ESPN sagte Neymar offen, dass ihn die negative Reaktion der Fans während der Rückstandssituation verletzt habe: "Ich weiß, dass die Fans seit vielen Jahren leiden, aber wenn ihr immer mit schlechter Laune ins Stadion kommt und ständig an schlechte Dinge denkt, bleibt besser zu Hause. Es waren noch 60 Minuten zu spielen. Unterstützt uns, statt uns zu kritisieren", betonte der Stürmer.

Der Spieler fügte außerdem hinzu, dass es leicht sei, die Mannschaft nur bei Siegen zu unterstützen. Auch in schwierigen Momenten müsse man dem Team jedoch Mut machen. Durch seine Leistung in dieser Partie erhöhte Neymar seine persönliche Bilanz aus den vergangenen 24 Spielen auf 13 Tore und 8 Vorlagen.

Durch den Sieg verschaffte sich Santos vor dem Rückspiel in Ecuador einen wichtigen Vorteil. Die für kommende Woche angesetzte zweite Partie in der hoch gelegenen Stadt Ambato dürfte der Mannschaft jedoch körperlich viel abverlangen. Das Team von Santos-Trainer Cuca muss auch auswärts ein positives Ergebnis erzielen, um das Viertelfinale zu erreichen.