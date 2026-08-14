Barcelonas drittes Angebot: Neuer Vorstoß für Rodri wird vorbereitet!

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Barcelonas drittes Angebot: Neuer Vorstoß für Rodri wird vorbereitet!

Eines der größten und aufsehenerregendsten Ereignisse des Sommer-Transferfensters im europäischen Fußball ist in die entscheidende Phase eingetreten. Der spanische Meister Barcelona Manchester City-Mittelfeldspieler Rodri will ihn weiterhin unbedingt verpflichten und bereitet ein drittes Angebot für den englischen Klub vor.

Wie der zuverlässigste Insider der Transferwelt, Fabrizio Romano auf seinem offiziellen X -Account (ehemals Twitter) mitteilte, laufen zwischen den beiden Spitzenklubs weiterhin direkte und intensive Verhandlungen.

Zwei abgelehnte Angebote und eine Forderung von 80 Millionen Euro

Die Verantwortlichen von Barcelona hatten den Cityzens bereits zweimal ein offizielles Angebot für den 30-jährigen Mittelfeldspieler unterbreitet:

  • Erstes Angebot: 50 Millionen Euro;

  • Zweites Angebot: 60 Millionen Euro.

Die Verantwortlichen von Manchester City lehnten jedoch beide Angebote umgehend ab. Der englische Klub erklärte, den Ballon-d’Or-Gewinner nur für eine Ablösesumme von mindestens 80 Millionen Euro ziehen lassen zu wollen. Deshalb erhöht der katalanische Klub sein finanzielles Angebot und arbeitet an neuen Bedingungen.

Rodris vergangene Saison in Manchester

Der erfahrene Mittelfeldspieler verbuchte in der gerade abgeschlossenen Saison 2025/26 beiManchester City folgende Zahlen:

  • Englische Premier League: 21 Einsätze und 1 Tor;

  • UEFA Champions League: 5 Spiele ohne Scorerpunkt.

Sollte der katalanische Klub die finanziellen Forderungen von City im dritten Anlauf erfüllen können, würde Rodris Rückkehr in seine Heimat Spanien zu einem der teuersten und aufsehenerregendsten Transfers dieses Sommer-Transferfensters werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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