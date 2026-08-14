Schockentscheidung: Mourinho entwickelt einen Plan, um Real Madrid in ein unbesiegbares Team zu verwandeln

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Schockentscheidung: Mourinho entwickelt einen Plan, um Real Madrid in ein unbesiegbares Team zu verwandeln

Bei Real Madrid beginnt eine Ära tiefgreifender Veränderungen und eiserner Disziplin. Der berühmte Trainer José Mourinho hat unmissverständlich festgelegt, dass kein Spieler einen Stammplatz garantiert bekommt.

Laut Berichten der einflussreichen spanischen Publikation El Debate und The Touchline hat der erfahrene portugiesische Coach einen speziellen Plan entwickelt, um innerhalb des Königlichen Klubs maximalen Konkurrenzkampf zu schaffen.

Mindestens zwei Konkurrenten auf jeder Position

Mourinhos strategischer Vorstellung zufolge kann eine im modernen Fußball unbezwingbare Mannschaft nur durch starken internen Konkurrenzkampf und ständigen Druck aufgebaut werden.

Gemäß den neuen Regeln gilt:

  • Ein vollständiges Doppelbesetzungssystem: Für jede Reihe und Position auf dem Spielfeld werden mindestens zwei gleich starke direkte Konkurrenten aufgebaut;

  • Kompromisslose Rotation: Wer auf dem Platz nicht überzeugt oder im Training nachlässt, wird von José Mourinho ohne zu zögern direkt auf die Bank gesetzt.

Auch Mbappé, Vinícius und Bellingham sind nicht unantastbar

Am wichtigsten ist, dass diese strenge Vorgabe nicht nur für junge oder Ersatzspieler gilt, sondern auch direkt die führenden Stars der Mannschaft betrifft.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior und Jude Bellingham die Größen des Weltfußballs, können sich künftig ebenfalls nicht mehr völlig sicher fühlen. Nach der Entscheidung des portugiesischen Trainers öffnen nicht Name und Status, sondern ausschließlich nützliche Aktionen auf dem Platz und maximale Disziplin die Tür zur Startelf.

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Real MadridJosé MourinhoKylian MbappéVinícius JúniorJude Bellingham
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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