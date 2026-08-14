Makhachev oder Garry? Usbekische Sportstars geben ihre Prognosen ab

Je näher das UFC 330 Nummernevent rückt, das am 16. August in den USA stattfindet, desto größer wird die Spannung unter Kampfsportfans weltweit. Im Hauptkampf des Abends steigt der amtierende Weltergewichtschampion Islam Makhachev gegen den ungeschlagenen irischen Herausforderer Ian „Machado“ Garry für den Titel ins Oktagon.

Wie üblich haben wir bekannte usbekische Sportler, Trainer und Experten aus der Branche nach ihrer Analyse und ihren Prognosen für diesen kompromisslosen Superkampf gefragt, berichtet Sports.uz .

Erfahrung, Ringen und Khabibs Taktik

Vertreter der usbekischen Kampfsportszene sehen Makhachevs Vorteile im Ringen und die Stärke seines Teams in der Ecke als entscheidende Faktoren:

Ayubkhan Kamolov (usbekische MMA-Legende): „Das wird ein sehr interessanter Kampf. Betrachtet man die Stile, hat Islam deutlich bessere Chancen. Auch die meisten Experten tippen auf einen Sieg des russischen Champions. Ich denke, Makhachev wird seinen Gegner in der ersten Runde studieren, sich vollständig auf den Kampf einstellen und Garry am Ende der zweiten Runde besiegen. Ich werde für Islam beten – er ist ein muslimischer Sportler, und manchmal hängt ein Sieg auch von den Gebeten vieler Menschen ab“.

Mavlonbek Qahhorov (bekannter Muay-Thai-Kämpfer): „Beide Kämpfer erwartet ein harter Kampf. Garry ist körperlich stark und übermäßig selbstbewusst. Allerdings steht in Makhachevs Ecke Khabib Nurmagomedov . Khabib wird die richtige Taktik gegen den Gegner ausarbeiten. Ich denke, der Kampf geht über die vollen fünf Runden, und Makhachev holt sich den Sieg nach Punkten“.

Parviz Abdumavlonov (MMA-Manager): „Angesichts Gerrys starker Verteidigungsfähigkeiten könnte der Kampf über alle fünf Runden gehen. Am Ende werden die Punktrichter Makhachev jedoch einstimmig zum Sieger erklären“.

Vorzeitiger Sieg und der D’Arce Choke

Einige Experten glauben hingegen, dass der Kampf nicht die Punktrichter erreichen wird und der Champion ihn am Boden vorzeitig beendet:

Dmitry Khudyakov (Trainer des Fight-Baza-Clubs): „Von den ersten Sekunden an wird es intensive Duelle im Ringen und im Stand geben. Makhachev könnte Garry jedoch bereits in der ersten Runde ausknocken oder per Submission besiegen“.

Sirochbek Ismoilov (ungeschlagener Profiboxer, 12-0): „Islams Grappling ist dem seines Gegners deutlich überlegen. Makhachev wird Garry in den ersten drei Runden körperlich zermürben und den Kampf in der vierten oder fünften Runde mit einem Würgegriff beenden“.

Shokhrukh Abubakirov (MMA-Kommentator): „Der Kampf wird noch intensiver als erwartet. Ich denke, Islam wird in der dritten oder vierten Runde starken Druck auf Nacken und Schulter seines Gegners ausüben und Garry mit der berühmten, die Blutzufuhr unterbrechenden ‚D’Arce-Choke‘ Technik zur Aufgabe zwingen“.

Temur Mamirbekov (professioneller MMA-Kämpfer): „Garry ist groß und ein vielseitiger Kämpfer, was Islam vor ernsthafte Probleme stellen wird. Trotzdem wird Makhachev sein Ringen durchsetzen und seinen Titel in der zweiten Runde per Submission verteidigen“.

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