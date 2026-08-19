„Marescas mysteriöse Entscheidung“: Grund für Husanovs ungewöhnlichen Positionswechsel enthüllt

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„Marescas mysteriöse Entscheidung“: Grund für Husanovs ungewöhnlichen Positionswechsel enthüllt

Manchester Citys erstes offizielles Spiel der neuen Saison – die schwere 0:3-Niederlage gegen Arsenal im englischen Supercup sorgte im Umfeld des Klubs für große Diskussionen. Der neue Cheftrainer Enzo Maresca hatte den Spieler, der in der vergangenen Saison zum besten Innenverteidiger der „Citizens“ avanciert war, Abdukodir Khusanov überraschend auf die rechte Außenbahn beordert, was viele Fans verblüffte. Welche außergewöhnlichen Umstände steckten hinter dieser unerwarteten taktischen Entscheidung?

Schockverletzung vor dem Spiel: Warum rückte Khusanov auf die Außenbahn?

Angaben renommierter britischer Quellen – esteemedkompany.com und The Sun zufolge war Khusanovs Einsatz auf der Außenbahn kein von Maresca geplantes Experiment, sondern eine notwendige Maßnahme:

„Beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Arsenal verletzte sich der etatmäßige Rechtsverteidiger Matheus Nunes völlig unerwartet. Die Situation war so ernst, dass das medizinische Team den portugiesischen Fußballer lange beruhigen musste. Daraufhin sah sich Maresca gezwungen, Abdukodir Khusanov kurzfristig als Rechtsverteidiger einzusetzen.“ – The-Sun-Journalist Oli Gamp.

Husanov und „Manchester City“ – Situation in der Abwehrreihe

Kennzahl

Status und Details

Supercup-Ergebnis

Arsenal – Manchester City (3:0)

Husanovs Position

Rechtsverteidiger (erzwungene Notlösung)

Nunes’ Zustand

Unerwartete Verletzung im Training, derzeit im Rehabilitationsprozess

Nächstes Spiel

1. Spieltag der Premier League gegen Bournemouth

Husanovs Status in der vergangenen Saison

Einer der drei besten Spieler des Klubs (in der Innenverteidigung)

Große Prüfung vor dem Premier-League-Start: Wer spielt gegen Bournemouth?

Husanov spielte in der vergangenen Saison zunächst ebenfalls auf der Außenbahn und wurde nach seiner Rückkehr ins Zentrum als einer der zuverlässigsten Spieler von City anerkannt. Im Supercup konnte er sich auf der Außenbahn jedoch nicht voll entfalten, wie Experten feststellten:

„Sollte Matheus Nunes bis zum ersten Spiel gegen Bournemouth nicht vollständig genesen sein, wird Enzo Maresca erneut gezwungen sein, Abdukodir Khusanov als Rechtsverteidiger einzusetzen. Der Cheftrainer steht bereits zum Beginn der Saison 2026/2027 vor erheblichen Personalproblemen.“ – Experte Adam Marrett von esteemedkompany.com.

Auf welcher Position der 22-jährige usbekische Verteidiger in der neuen Premier-League-Saison hauptsächlich spielen wird, hängt direkt von Nunes’ Genesungstempo und Marescas weiteren Entscheidungen ab.

Glaubt ihr, dass Abdukodir Khusanov in der Innenverteidigung wertvoller ist oder sich unter dem neuen Trainer auch auf der Außenbahn beweisen kann?

Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt diese exklusiven Informationen mit euren fußballbegeisterten Freunden!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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