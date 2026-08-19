Kurz vor dem Start der neuen Premier-League-Saison „Manchester City“ herrscht große Sorge. Nach der Niederlage im Community Shield und mehreren Ausfällen im Kader hat sich einer der schnellsten und gefährlichsten Flügelspieler des Teams, Jérémy Doku, schwer verletzt und fällt aus. Wie wird Enzo Maresca die Offensive vor dem Auftakt gegen Bournemouth retten, und greift der Klub zu einem Nottransfer?

„Für mehrere Wochen außer Gefecht“: Belgisches Medium enthüllt die Wahrheit

Laut einer dringenden Meldung des renommierten belgischen Mediums Nieuwsblad hat sich Jérémy Doku im Community-Shield-Spiel gegen Arsenal am Wadenmuskel verletzt:

„Jérémy Doku wird wegen einer schweren Verletzung des Wadenmuskels mehrere Wochen ausfallen. Das Premier-League-Auftaktspiel am Sonntag gegen Bournemouth wird er definitiv verpassen.“ — Bericht von Nieuwsblad

1. Spieltag der Premier League und die Lage bei „Manchester City“

Kennzahl Details und Informationen Bevorstehende Partie Manchester City – Bournemouth (1. Spieltag der Premier League) Verletzter Spieler Jérémy Doku (Stürmer / Flügelspieler) Art und Dauer der Verletzung Verletzung des Wadenmuskels / Mindestens mehrere Wochen Trainerdebüts Enzo Maresca (Manchester City) und Marco Rose (Bournemouth) Mögliche Folge Bis zum Ende des Transferfensters dringend einen Flügelspieler verpflichten

Debüts von Maresca und Rose: Dringende Maßnahmen auf dem Transfermarkt

Das Duell zwischen Manchester City und Bournemouth am Sonntag wird für die beiden neuen Trainer Enzo Maresca und Marco Rose der erste Test in der Premier League sein.

Da die Alternativen in der Offensive begrenzt sind, gehen Experten davon aus, dass Dok u s Ausfall die Klubführung dazu zwingen könnte, vor dem Ende des Transferfensters dringend einen neuen Flügelspieler zu verpflichten.

Glaubt ihr, dass Jérémy Dokus Abwesenheit Manchester CitysSpiel gegen Bournemouth ernsthaft beeinflussen wird, oder kann Maresca dieses Problem problemlos lösen?

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