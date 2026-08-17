Kontroverse um Neymar und Thiago Mendes: ein kalter Gruß im São Januário

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Kontroverse um Neymar und Thiago Mendes: ein kalter Gruß im São Januário

Eine alte Fehde zwischen zwei Stars des brasilianischen Fußballs ist erneut entbrannt. Vor dem Spiel zwischen Vasco da Gama und Santos am Sonntag verweigerte Thiago Mendes, Mittelfeldspieler der Gastgeber, dem Angreifer Neymar beim traditionellen Begrüßungsritual absichtlich den Handschlag. Die kühle Begegnung im São Januário löste umgehend breite Diskussionen und heftige Debatten in den sozialen Medien aus. Goal.com berichtet .

Schon vor dem Anpfiff war die angespannte Atmosphäre spürbar. Als sich die Spieler der beiden Mannschaften vor dem Betreten des Spielfelds begrüßten, ignorierte Thiago Mendes den Santos-Angreifer demonstrativ und wies dessen ausgestreckte Hand zurück. Die Szene wurde von den Stadionkameras aufgenommen und verbreitete sich schnell im Internet. Als Reaktion auf das Video hinterließ Neymar auf seiner offiziellen Seite ein Emoji, das seine Traurigkeit ausdrückte.

Reaktion der Fans und Spannungen in den sozialen Medien

Die Stimmung im Stadion heizte sich nicht nur durch die Aktionen der Spieler, sondern auch durch die Fans auf den Rängen weiter auf. Während des Spiels verteilten Anhänger von Vasco da Gama Masken mit einem weinenden Neymar, um seinem Ansehen zu schaden und ihn psychisch aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dieser Druck blieb dem engen Umfeld und den Freunden des Spielers nicht verborgen.

Insbesondere Neymars enger Freund Jota Amancio kritisierte Thiago Mendes’ Verhalten in den sozialen Medien scharf. Er erinnerte an Aussagen der brasilianischen Fußballlegende Ronaldinho und betonte, dass Spieler auf niedrigerem Niveau oft ein übersteigertes Ego hätten, während echte Stars deutlich bescheidener und gelassener seien. Seine Äußerungen zeigten, dass die Feindschaft zwischen den beiden Fußballern über den Platz hinausgeht.

Eine jahrelange Geschichte der Feindschaft

Laut Goal.com ist der Streit zwischen Neymar und Thiago Mendes nicht neu. Die Wurzeln der Auseinandersetzung reichen bis zu einem Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Lyon im Jahr 2020 zurück. Damals beging Thiago Mendes ein äußerst rücksichtsloses Foul an dem Angreifer des Pariser Klubs und sah dafür die Rote Karte. Das brutale Scherenschlag-Tackle führte zu einer schweren Verletzung an Neymars Bein.

Obwohl sich Thiago Mendes damals öffentlich für seine Aktion entschuldigte, hinterließ der Vorfall bei beiden Spielern bleibende Spuren. Auch Neymars Vater Neymar Sr. äußerte sich äußerst unzufrieden über die Sicherheit seines Sohnes und darüber, dass Schiedsrichter über harte Fouls hinwegsahen. Er betonte, der Fußball werde zunehmend brutal. Der Vorfall am Sonntag zeigte deutlich, dass diese alten Wunden und schmerzhaften Erinnerungen noch immer nicht vergessen sind.

NeymarThiago MendesVasco Da GamaSantosFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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