Neymars Spott über den Gegner löst Streit aus

Santos-Stürmer Neymar geriet nach dem Brasilien-Pokal-Spiel gegen Remo ins Zentrum einer hitzigen Kontroverse. Die Unruhen und die aggressive Atmosphäre, die nach der Partie im Stadiontunnel von Mangueirão entstanden, lösten in Brasiliens Sportöffentlichkeit scharfe Kritik aus. Wie Goal.com berichtet .

Während des Spiels quittierten die Heimfans die Aktionen des Stürmers mit Pfiffen. Beim Verlassen des Spielfelds reagierte Neymar, indem er den Rängen Luftküsse zuwarf. In der Mixed Zone eskalierte die Situation jedoch weiter. Der brasilianische Star tanzte vor Funktionären und Anhängern von Remo und rief ihnen zu «Ihr seid raus! Ihr seid ausgeschieden!» wodurch sich die Lage weiter zuspitzte.

Tumulte im Tunnel und heftige Reaktionen

Als die Spannungen überkochten, antworteten Remo-Anhänger mit beleidigenden Gesten und aggressiven Rufen. Nur die Sicherheitsbarrieren verhinderten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Seiten. Nach dem Vorfall übte Remo-Präsident Antonio Carlos Teixeira scharfe Kritik an Neymar und dessen Verhalten.

In einem Interview mit O Fluxo machte der Klubchef keinen Hehl aus seinem Abscheu über das Verhalten des erfahrenen Fußballers. Antonio Carlos Teixeira betonte, Neymar sei ein schlechtes Vorbild für die jüngere Generation, und sagte: «Dieser Idiot Neymar, den so viele Kinder vergöttern, hat hier seine Show abgezogen und uns anschließend provoziert. Es ist unsere Schuld, dass wir solche widerlichen Menschen zu Idolen gemacht haben».

Wendepunkt und Santos’ Sieg

Trotz der Kontroverse abseits des Platzes spielte Neymar eine entscheidende Rolle beim Sieg von Santos. Das Hinspiel in Vila Belmiro hatte mit einem Unentschieden geendet. Nachdem die erste Halbzeit des Rückspiels torlos geblieben war, kam der erfahrene Stürmer zur Pause für Gabriel Bontempo ins Spiel und brachte deutlich mehr Dynamik in die Partie.

Der ehemalige Star von Paris Saint-Germain und Barcelona drang in den Strafraum ein, legte für seinen eingewechselten Teamkollegen Rony auf und war am entscheidenden Treffer gegen sein früheres Team beteiligt. Der Sieg brachte Santos nicht nur den Einzug ins Viertelfinale, sondern auch einen wichtigen finanziellen Gewinn.

Dennoch werden nach den Tumulten im Tunnel Disziplinarmaßnahmen erwartet. Die brasilianischen Fußballbehörden dürften die Berichte über die Provokationen prüfen. Die Vorfälle ereigneten sich zu einem Zeitpunkt, an dem die Zweifel an der weiteren Dauer der Karriere des Spielers zunehmen. Der Stürmer erklärte vorerst, seinen bis Dezember laufenden Vertrag erfüllen und erst danach über seine Zukunft entscheiden zu wollen.