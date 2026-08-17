Zusammenstoß zwischen Neymar und Thiago Mendes im Spiel Vasco da Gama gegen Santos

Alte Rivalitäten und persönliche Feindschaften in der Fußballwelt führten erneut zu einer großen Auseinandersetzung. Die Partie zwischen Vasco da Gama und Santos, die gestern am Sonntag im São-Januário-Stadion stattfand, blieb wegen harter Zweikämpfe und des Konflikts zwischen den beiden Kapitänen Neymar und Thiago Mendes in Erinnerung. Obwohl das Spiel mit einem deutlichen 3:0-Sieg für Santos endete, galt die größte Aufmerksamkeit dem Verhältnis der Spieler. Darüber berichtet Goal.com.

Handschlag verweigert: Spannung auf dem Spielfeld

Nach Angaben von thege.globo weigerte sich Vasco-da-Gama-Kapitän Thiago Mendes vor dem Anpfiff, dem gegnerischen Anführer Neymar die Hand zu geben. Dadurch wurde der Boden für noch ernstere Auseinandersetzungen während des Spiels bereitet. In der ersten Halbzeit brachte ein hartes Foul von Mendes den Santos-Star in Rage. Kurz darauf standen sich die beiden Spieler gegenüber und begannen, heftig zu streiten.

Die Situation spitzte sich so sehr zu, dass Neymar behauptete, sein Gegenspieler habe sein Gesicht berührt, und zu Boden fiel. Andere Spieler mussten die beiden sofort trennen, um eine Eskalation zur Schlägerei zu verhindern. In einem Interview nach der ersten Halbzeit kritisierte Neymar den gegnerischen Kapitän scharf, nannte ihn einen „Idioten“ und erinnerte an frühere Vorfälle aus ihrer gemeinsamen Zeit in Frankreich.

Neymar sagte in seinem Interview: „Er ist ständig jemand, der Probleme verursacht und sich gerne hart gibt – so war es immer. Bei allem Respekt: Er ist ein Idiot. Als ich für Paris Saint-Germain spielte, hat er mich verletzt, und heute sagte er, dass er es wieder tun würde. Wir werden sehen, ob er den Mut dazu hat.“

Antwort von Thiago Mendes und Beschwerden über die Schiedsrichterleistung

Thiago Mendes äußerte sich seinerseits ebenfalls zu dem Vorfall und betonte, dass es sich um einen gewöhnlichen Zweikampf im Fußball gehandelt habe. Er behauptete, Neymars Verhalten sei respektlos gegenüber seiner Mannschaft gewesen.

„Das war eine normale Situation, das ist Fußball, und jeder verteidigt seine Mannschaft. Ich habe lediglich ein wenig Respekt verlangt. Neymar forderte unsere Fans während seines Torjubels auf, ruhig zu sein. Ich habe nichts Übermäßiges gesagt, aber er hat mich respektlos behandelt“, sagte Mendes.

Der Kapitän von Vasco da Gama beschwerte sich außerdem darüber, dass Schiedsrichter Rafael Rodrigo Klein einseitig gepfiffen habe: „Das Spiel drehte sich fast ausschließlich um Neymar. Der Schiedsrichter hat kein einziges Mal zu unseren Gunsten gepfiffen. Leider konnten wir in dieser Situation nichts tun und verließen den Platz als Verlierer.“