Neymar könnte wegen des Kunstrasens gegen Palmeiras ausfallen

Neymar, der Stürmer des FC Santos, steht für das bevorstehende Viertelfinale der Copa do Brasil gegen Palmeiras möglicherweise nicht zur Verfügung. Der Kunstrasen im Nubank Parque bereitet Fans und Trainerteam Sorgen. Der 34-Jährige kritisiert Kunstrasenplätze seit Langem scharf und betont, dass sie das Verletzungsrisiko erhöhen. Das berichtet Goal.com unter Berufung auf eigene Angaben.

Laut ixbt.com hat der brasilianische Star noch nicht entschieden, ob er am wichtigen Spiel am 26. August teilnehmen wird. Sein Zögern kommt für Santos zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da der Klub in die entscheidende Saisonphase eintritt. Der erfahrene Stürmer lehnt Kunstrasen weiterhin strikt ab, was mit früheren Rückschlägen zusammenhängt.

Eine Vorgeschichte mit Kunstrasenplätzen

Neymars negative Haltung gegenüber Kunstrasen ist nicht neu. Nachdem er sich in einem früheren Spiel gegen Atlético Mineiro auf einem Kunstrasenplatz am Bein verletzt hatte, schrieb der Fußballer in den sozialen Medien offen, dass solche Plätze für den Profifußball ungeeignet seien. Außerdem verglich er den Belag im Heimstadion von Palmeiras mehrfach mit kleinen Kunstrasenfeldern und betonte, dass das Spielen dort äußerst unangenehm sei.

Nach Ansicht des Stürmers schränkt Kunstrasen die Bewegungsfreiheit der Spieler ein und erhöht das Verletzungsrisiko deutlich. Deshalb äußern der Fußballer und sein Umfeld vor dem wichtigen Spiel ihre Sorge. Das Trainerteam muss vor der Partie den körperlichen Zustand des Spielers und die Bedingungen auf dem Platz eingehend analysieren.

Starke Aktionen und Teamergebnisse in den letzten Spielen

Trotz seiner Bedenken gegenüber Kunstrasen zeigt Neymar weiterhin starke Leistungen. Im Hinspiel des Copa-Sudamericana-Achtelfinals gegen Macará feierte Santos einen hart erkämpften Sieg. Nachdem der Peixe früh in Rückstand geraten war, glich er aus und gewann schließlich mit 2:1.

Trotz leichter Beschwerden im Knie und Knöchel zeigte Neymar in dieser Partie, dass er weiterhin der Anführer seiner Mannschaft ist. Er legte Gabigols Treffer auf und bereitete in der zweiten Halbzeit nach einem Angriff über eine Ecke auch das Tor von William Arão vor. In den Interviews nach dem Spiel fragten Journalisten ihn nach dem Platz von Palmeiras. Der Fußballer erklärte, es sei noch Zeit und er denke derzeit nicht darüber nach.

Der Ausgang dieses Duells wird sowohl für Santos als auch für Neymar eine der wichtigsten Prüfungen der Saison sein. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wie die Mannschaft in den anstehenden Spielen abschneidet und ob der erfahrene Stürmer aufläuft.