Khabib Nurmagomedovs viraler Beitrag nach dem UFC-330-Finale

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Khabib Nurmagomedovs viraler Beitrag nach dem UFC-330-Finale

Das prestigeträchtige Event im Mixed Martial Arts, das in Philadelphia, USA, zu Ende ging, UFC 330 bot einen Hauptkampf, der die Aufmerksamkeit von MMA-Fans weltweit auf sich zog. Der amtierende russische Weltergewichtschampion, Islam Makhachev trat gegen den gefährlichen Herausforderer aus Irland, Ian Machado Garryan. Nach einem erbitterten Duell über fünf Runden gewann er nach Punkten und verteidigte seinen Titel erfolgreich.

Nach dem Kampf veröffentlichte der ehemalige ungeschlagene UFC-Champion und Makhachevs engster Freund sowie Mentor, Khabib Nurmagomedov einen besonderen Beitrag in seinen sozialen Netzwerken und gratulierte Islam zu diesem historischen Erfolg.

„Er hat alle Gipfel erklommen und den Rekord gebrochen“

Khabib Nurmagomedov würdigte Makhachevs Platz in der Sportgeschichte und übermittelte ihm seine herzlichen Wünsche:

„‚Erfolg‘ ist ein Wort, das im Sport eine besondere Bedeutung hat. Islam und ‚Erfolg‘ sind inzwischen beinahe Synonyme. Er hat alle erreichbaren Gipfel in diesem Sport erklommen, den Rekord für die längste Siegesserie in der UFC-Geschichte gebrochen und gehört zu Recht zu den größten Athleten, die je das Oktagon betreten haben.

Möge der allmächtige Allah dich stets beschützen und dich in Güte und Segen bewahren, Bruder“.

Eine historische Siegesserie und Legendenstatus

Der Sieg über Ian Machado Garry festigte Makhachevs Status als unangefochtener Spitzenreiter der UFC-Geschichte weiter:

  • Rekorde gebrochen: Islam Makhachev stellte die längste Siegesserie in der Geschichte der Organisation auf und übertraf damit Anderson Silvas Rekord;

  • 29. Sieg: Mit diesem Ergebnis erhöhte Islam seine Karrierebilanz auf 29 Siege und zog mit Khabib Nurmagomedovs Bilanz von 29:0 gleich.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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