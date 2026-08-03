Islam Makhachev Verrät, In Welcher Runde Er Ian Garry Besiegen Will

UFC-Weltmeister im Weltergewicht Islam Makhachev gab vor seiner ersten Titelverteidigung gegen Ian Machado Garry eine deutliche Kampfansage ab. Der Dagestaner erklärte, er werde seinen Gegner innerhalb von drei Runden vorzeitig besiegen. Zugleich betonte er, sich ein noch größeres Ziel gesetzt zu haben: einer der größten Athleten der UFC-Geschichte zu werden.

In diesem Kampf steht nicht nur der Meisterschaftsgürtel auf dem Spiel, sondern auch ein historischer Rekord. Makhachev hält derzeit gemeinsam mit Anderson Silva die längste Siegesserie der UFC: 16 Siege in Folge. Ein Erfolg gegen Garry würde ihn zum alleinigen Rekordhalter machen.

„Ich bin der beste Kämpfer der Welt“

Makhachev machte vor dem Kampf keinen Hehl aus seinem Selbstvertrauen. Er erklärte, sich nicht mit seinen bisherigen Ergebnissen zufriedengeben zu wollen, sondern einen besonderen Platz in der Geschichte des Sports anzustreben.

„Ich bin der beste Kämpfer der Welt, aber ich möchte zum größten Kämpfer in der Geschichte dieses Sports werden. Um Anderson Silvas Rekord zu brechen, muss ich Ian Garry besiegen.“

Aus Sicht des Champions wäre das nächste Ergebnis mehr als nur der 17. Sieg in der Statistik. Er plant, seine Serie weiter auszubauen und auch in einer neuen Gewichtsklasse langfristig zu dominieren.

Makhachev führt derzeit die UFC-Pound-for-Pound-Rangliste an. Seine Profibilanz umfasst 28 Siege und eine Niederlage.

Wie wird Anderson Silvas Rekord gebrochen?

Zwischen 2006 und 2012 gewann Anderson Silva 16 Kämpfe in Folge in der UFC. Lange Zeit war diese Marke der Bestwert in der Geschichte der Organisation.

Makhachev stellte Silvas Rekord im November 2025 mit einem Sieg über Jack Della Maddalena ein. In diesem Kampf gewann er außerdem den Weltergewichtsgürtel und wurde UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen.

Bei einem Sieg gegen Garry:

Statistik Ergebnis Aktuelle Serie 16 Siege Anderson Silvas Rekord 16 Siege Bei einer Niederlage Garrys 17 Siege Ergebnis Alleiniger Rekord in der UFC-Geschichte

Für Makhachev reicht der Rekord allein jedoch nicht aus. Seine Aussagen zeigen, dass der Champion sein Vermächtnis nicht nur durch die Zahl seiner Siege, sondern auch durch Titelverteidigungen in einer neuen Division festigen will.

„Ich werde ihn ständig unter Druck setzen“

Makhachev verriet auch seinen Plan für den Kampf. Er will Garry keine freie Bewegung erlauben, konstanten Druck ausüben, ihn am Boden kontrollieren und körperlich zermürben.

„Ich werde ihn ständig unter Druck setzen, kontrollieren, ermüden und vorzeitig besiegen. Bei UFC 330 werde ich Ian Garry innerhalb von drei Runden schlagen.“

Dieser Plan entspricht Makhachevs bekanntem Stil: Er ist äußerst effektiv darin, Gegner zum Zaun zu drängen, zu Boden zu bringen und aus der Top-Position zu kontrollieren.

Garry zeichnet sich dagegen durch seine Fähigkeit aus, die Distanz zu halten, sich schnell auf den Beinen zu bewegen und Konter zu landen. Der zentrale taktische Kampf wird daher darum gehen, ob Makhachev die Distanz verkürzen kann oder ob der irische Herausforderer den Kampf im Stand halten wird.

Garry Ist Kein Gewöhnlicher Herausforderer

Ian Machado Garry steht in der UFC-Weltergewichtsrangliste auf Platz eins. Seine Profibilanz umfasst 17 Siege und eine Niederlage. Der Ire beendete sieben Kämpfe durch K.o. und einen durch Aufgabe.

Garry hat seine letzten drei Kämpfe gewonnen. Die UFC nennt seine Siege gegen Carlos Prates, Michael Page und den ehemaligen Champion Belal Muhammad als wichtigste Gründe für seine Titelchance.

Auch Makhachev bezeichnete seinen Gegner als hungrigen und zielstrebigen Vertreter der neuen Generation:

„Er ist hungrig auf den Sieg und will UFC-Champion werden. Aber ich bin ihm in jeder Hinsicht überlegen.“

Die einzige Niederlage in Garrys Karriere kam in einem engen Fünf-Runden-Kampf gegen Shavkat Rakhmonov. Danach kehrte der Ire auf die Siegerstraße zurück und wurde zum Nummer-eins-Herausforderer der Division.

Makhachevs Erste Titelverteidigung

UFC 330 findet am 15. August in der Xfinity Mobile Arena in Philadelphia, USA, statt. Aufgrund des Zeitunterschieds wird der Hauptkampf in Usbekistan am 16. August ausgetragen.

Es wird Makhachevs erste Verteidigung des Weltergewichtstitels seit dem Gewinn des Gürtels sein.

Kampfdaten Information Event UFC 330 Kampf Islam Makhachev gegen Ian Machado Garry Status Weltergewichts-Titelkampf Datum in den USA 15. August Usbekische Zeit 16. August Austragungsort Philadelphia, USA Makhachevs Prognose Sieg innerhalb von drei Runden

Ein großes Versprechen vor einer historischen Nacht

Makhachevs Aussage, Garry innerhalb von drei Runden zu besiegen, hat den Druck vor dem Kampf weiter erhöht. Nun wird vom Champion nicht nur ein Sieg erwartet, sondern auch die Umsetzung seiner Prognose im Oktagon.

Wenn er sein Versprechen hält, erreicht er in einer Nacht drei wichtige Ziele: Er verteidigt seinen Gürtel erstmals, beendet Garrys Titeltraum und bricht Anderson Silvas historischen Rekord.

Für Garry ist dies jedoch die größte Chance seiner Karriere. Wenn er Makhachevs Siegesserie beendet, könnte er das Kräfteverhältnis in der UFC in einer einzigen Nacht verändern.

Glaubt ihr, dass der Kampf tatsächlich innerhalb von drei Runden endet, oder wird Garry den Champion zu einer harten Prüfung über fünf Runden zwingen? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!