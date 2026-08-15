Das entscheidende Wort: Was versprach Islam Makhachev den Fans?

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Das entscheidende Wort: Was versprach Islam Makhachev den Fans?

Die Spannung erreichte vor dem Hauptkampf von UFC 330 im US-amerikanischen Philadelphia ihren Höhepunkt. Der 34-jährige russische amtierende Champion Islam Makhachev der Nummer-eins-Herausforderer Ian Machado Garry äußerte sich nach dem abschließenden Face-off kurz und selbstbewusst zum bevorstehenden Duell.

Der Champion, der für einen weiteren Sieg ins Octagon steigt, reagierte gelassen auf die vollmundigen Aussagen seines Gegners:

„Er ist für mich nur das nächste Ziel. Ich bin zu 100 Prozent bereit für diesen Kampf und werde morgen alle hier versammelten Fans mit meinem Sieg glücklich machen“.

Makhachevs erste Titelverteidigung in einer neuen Gewichtsklasse

Dieses Duell von Islam Makhachev um die erste Verteidigung seines UFC-Weltergewichtstitels ist von großer Bedeutung:

  • Ein historischer Sieg: Makhachev bestritt seinen letzten Kampf in New York bei UFC 322 gegen den australischen K.-o.-Spezialisten Jack Della Maddalenaund gewann den Gürtel durch einstimmige Punktentscheidung;

  • Ein gefährlicher Herausforderer: Nun muss er seinen Status gegen den Iren Ian Garry verteidigen, den gefährlichsten ungeschlagenen Kämpfer der Gewichtsklasse.

Wann und um wie viel Uhr beginnt der Kampf?

Die Startzeit des Hauptkampfs in der Wells Fargo Center Arena in Philadelphia:

  • Kampfpaarung: Islam Makhachev (Champion) — Ian Machado Garry (Nummer-eins-Herausforderer)

  • Titel: UFC-Weltergewichtstitel

  • Startzeit: Der Kampf soll morgen nach Taschkenter Zeit voraussichtlich gegen 7:30 Uhr beginnen.

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Islam MakhachevIan Machado GarryUFCPhiladelphiaWells Fargo Center
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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