Wendepunkt: Wie Khabib Islam Makhachev vor einer Niederlage bewahrte

in Philadelphia, USA, ausgetragen wurde, UFC 330 der Weltergewichts-Champion Islam Makhachev den an Nummer eins gesetzten Herausforderer Ian Machado Garrybesiegte und seinen Meisterschaftsgürtel erfolgreich verteidigte.

Nach dem Kampf verriet der russische Champion, was der ehemalige ungeschlagene Champion Khabib Nurmagomedov ihm vor der entscheidenden fünften Runde in der Ecke gesagt hatte.

Die entscheidende Minute zwischen Runde 4 und 5

Laut einem Beitrag auf dem X-Account von Home of Fight äußerte sich Makhachev über das kurze, aber entscheidende Gespräch in seiner Ecke:

„Ich dachte, ich hätte vor der letzten Runde drei Runden gewonnen. Aber Khabib sagte mir, dass ich die fünfte Runde gewinnen müsse. Da wurde mir klar, dass der Sieg noch nicht sicher war. In der dritten und vierten Runde hatte ich das Tempo etwas gedrosselt. Deshalb hatte ich in der fünften Runde wahrscheinlich mehr Energie übrig“.

Khabib Nurmagomedovs Warnung und seine richtige Einschätzung der Situation halfen Islam, in den letzten fünf Minuten aktiver zu kämpfen und die Entscheidung der Punktrichter zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

29 Siege: Makhachev zieht mit Nurmagomedovs Rekord gleich

Dieser Erfolg von Islam Makhachev hob seinen Status im professionellen Mixed Martial Arts noch weiter an:

Profibilanz: Islam Makhachev hat nun 29 Siege und nur eine Niederlage zu Buche stehen;

Khabibs Rekord eingestellt: Mit diesem Sieg zog Makhachev bei der Zahl der Karriere-Siege mit seinem Freund und Mentor Khabib Nurmagomedov (29:0) gleich;

Historische Siegesserie: Der russische Kämpfer stellte außerdem mit 17 Siegen den alleinigen Rekord für die längste Siegesserie in der UFC-Geschichte auf.

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