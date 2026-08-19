Was änderte sich in den Divisionen nach UFC 330?

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Was änderte sich in den Divisionen nach UFC 330?

UFC 330 in Philadelphia ist nach einer Reihe intensiver Duelle Geschichte. Doch als die nächste wöchentliche Rangliste der Liga veröffentlicht wurde, waren die Fans überrascht: Brachten die großen Kämpfe nicht die erwarteten umfassenden Veränderungen, oder verbarg sich die eigentliche Sensation weiter unten in der Rangliste?

Stabilität im Weltergewicht: Die Lage nach dem Kampf zwischen Garry und Makhachev

Im Hauptkampf des Turniers besiegte der Weltergewichts-Champion Islam Makhachev den Iren Ian Machado Garry nach einstimmiger Entscheidung. Das Ergebnis stellte die Spitze der Rangliste jedoch nicht auf den Kopf:

"Trotz seiner Niederlage gegen Ian Machado Garry behielt Makhachev Platz zwei in den Top 10 der Division. Carlos Prates, der wichtigste Titelanwärter, bleibt auf Platz eins."

Die wichtigsten Ranglistenbewegungen nach UFC 330

Gewichtsklasse

Kämpfer

Alter Rang

Neuer Rang

Status und Erklärung

Weltergewicht

Ian Machado Garry

#2

#2

Behielt seinen Rang trotz der Niederlage gegen Makhachev

Weltergewicht

Carlos Prates

#1

#1

Sein Status als wichtigster Titelanwärter blieb unverändert

Fliegengewicht

Charles Johnson

Außerhalb der Top 15

#14

Stieg nach einem seltenen Submission-Sieg per Twister auf

Strohgewicht der Frauen

Julian Robertson

#4

#5

Fiel nach ihrer Niederlage gegen Dern zurück

Strohgewicht der Frauen

Xiaonan Yan

#5

#4

Stieg wegen Robertsons Rückfall auf

Von Temirov besiegter Johnson erreicht die Top 15, während sich die Frauen-Division verändert

Auf der Preliminary Card bezwang Charles Johnson den brasilianischen Debütanten Eduardo Henrique mit einer seltenen Twister-Submission und belegt nun Platz 14 der Top 15 im Fliegengewicht. Bemerkenswert: Der usbekische UFC-Kämpfer Ramazon Temirov hatte Johnson zuvor besiegt.

Im Strohgewicht der Frauen fiel die Kanadierin Julian Robertson nach ihrer Entscheidungsniederlage gegen die amtierende Championess Mackenzie Dern von Platz vier auf Platz fünf zurück. Dadurch rückte die Chinesin Xiaonan Yan in die Top vier auf.

Findet ihr es gerecht, dass Ian Machado Garry trotz der Niederlage auf Platz zwei bleibt, oder kann Carlos Prates Makhachev bereits ernsthaft gefährlich werden?

Teilt eure Meinung in den Kommentaren und schickt diese aktualisierte Rangliste an eure MMA-begeisterten Freunde!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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