Neuer Rekord: Islam Makhachev enthüllt Geheimnisse seines Kampfs gegen Garry

·2·Sport
Neuer Rekord: Islam Makhachev enthüllt Geheimnisse seines Kampfs gegen Garry

in Philadelphia, USA, ausgetragenen UFC 330 nummerierten Events traf im Hauptkampf der Weltergewichtschampion Islam Makhachev auf den Nummer-eins-Herausforderer Ian Machado Garryund verteidigte seinen Meisterschaftsgürtel erfolgreich.

Nach dem hart umkämpften 25-minütigen Kampf enthüllte der russische Champion die Einzelheiten einer gefährlichen Situation in der vierten Runde, die beinahe zu einem K.-o. hätte führen können.

„Er traf meine Nase direkt mit seinem Hinterkopf“: Gefährliche Szene in der vierten Runde

Makhachev betonte, dass es beim Slam des Herausforderers auf die Matte zu einer unerwartet heftigen Kollision gekommen sei:

„In der vierten Runde drängte ich ihn in die Ecke und führte einen Slam aus. Ihr könnt euch die Wiederholung ansehen – er verletzte meine Nase mit seinem Kopf schwer; sein Hinterkopf traf meine Nase direkt.

In diesem Moment wurde mir für einige Sekunden schwarz vor Augen und ich sah Sterne. Ich spürte sofort, dass meine Nase gebrochen oder schwer verletzt war. Nach dem Kampf untersuchten mich die Ärzte jedoch und bestätigten, dass es außer der Prellung keine weiteren ernsthaften Verletzungen gab“.

Entscheidung der Punktrichter und die umstrittene vierte Runde

Der vollständige Kampf über fünf Runden im Oktagon endete mit einer einstimmigen Entscheidung, doch bei der Rundenwertung gab es Unterschiede:

  • Die Wertung zweier Punktrichter: Sol D'Amato und Mike Bell werteten vier der fünf Runden mit 49:46 zugunsten des amtierenden Champions;

  • Die Wertung des dritten Punktrichters: Eric Colon war der Ansicht, dass Herausforderer Garry nicht nur die dritte, sondern auch die vierte Runde mit der heftigen Kollision für sich entschieden hatte, und wertete den Kampf mit 48:47.

Anderson Silvas historischer Rekord gebrochen

Dieser Sieg über Ian Garry schlug ein neues Kapitel in der MMA-Geschichte auf:

  • 17. Sieg in Folge: Es war Islam Makhachevs 17. Sieg in Folge in der UFC;

  • Absoluter Rekord: Mit diesem Ergebnis brach der russische Kämpfer Anderson Silvas langjährigen Rekord für die längste Siegesserie in der Geschichte der UFC und etablierte sich endgültig unter den größten Athleten der Organisation.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erfolgreiches usbekisches Duo: Wie wurden Shomurodov und Fayzullayev bewertet?Erfolgreiches usbekisches Duo: Wie wurden Shomurodov und Fayzullayev bewertet?Heute, 11:01Debatte zwischen Dana White und Khabib: Wie viel wiegt der Ex-Champion heute?Debatte zwischen Dana White und Khabib: Wie viel wiegt der Ex-Champion heute?Heute, 10:56Dani-Ceballos-Transfer: Napoli bemüht sich um erfahrenen MittelfeldspielerDani-Ceballos-Transfer: Napoli bemüht sich um erfahrenen MittelfeldspielerHeute, 10:54Khabib Nurmagomedovs viraler Beitrag nach dem UFC-330-FinaleKhabib Nurmagomedovs viraler Beitrag nach dem UFC-330-FinaleHeute, 10:50Djed Spence Wechselt Von Tottenham Zu InterDjed Spence Wechselt Von Tottenham Zu InterHeute, 10:17Juventus Gibt Transfer Von Emiliano Martínez AufJuventus Gibt Transfer Von Emiliano Martínez AufHeute, 10:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?