Neuer Rekord: Islam Makhachev enthüllt Geheimnisse seines Kampfs gegen Garry

in Philadelphia, USA, ausgetragenen UFC 330 nummerierten Events traf im Hauptkampf der Weltergewichtschampion Islam Makhachev auf den Nummer-eins-Herausforderer Ian Machado Garryund verteidigte seinen Meisterschaftsgürtel erfolgreich.

Nach dem hart umkämpften 25-minütigen Kampf enthüllte der russische Champion die Einzelheiten einer gefährlichen Situation in der vierten Runde, die beinahe zu einem K.-o. hätte führen können.

„Er traf meine Nase direkt mit seinem Hinterkopf“: Gefährliche Szene in der vierten Runde

Makhachev betonte, dass es beim Slam des Herausforderers auf die Matte zu einer unerwartet heftigen Kollision gekommen sei:

„In der vierten Runde drängte ich ihn in die Ecke und führte einen Slam aus. Ihr könnt euch die Wiederholung ansehen – er verletzte meine Nase mit seinem Kopf schwer; sein Hinterkopf traf meine Nase direkt. In diesem Moment wurde mir für einige Sekunden schwarz vor Augen und ich sah Sterne. Ich spürte sofort, dass meine Nase gebrochen oder schwer verletzt war. Nach dem Kampf untersuchten mich die Ärzte jedoch und bestätigten, dass es außer der Prellung keine weiteren ernsthaften Verletzungen gab“.

Entscheidung der Punktrichter und die umstrittene vierte Runde

Der vollständige Kampf über fünf Runden im Oktagon endete mit einer einstimmigen Entscheidung, doch bei der Rundenwertung gab es Unterschiede:

Die Wertung zweier Punktrichter: Sol D'Amato und Mike Bell werteten vier der fünf Runden mit 49:46 zugunsten des amtierenden Champions;

Die Wertung des dritten Punktrichters: Eric Colon war der Ansicht, dass Herausforderer Garry nicht nur die dritte, sondern auch die vierte Runde mit der heftigen Kollision für sich entschieden hatte, und wertete den Kampf mit 48:47.

Anderson Silvas historischer Rekord gebrochen

Dieser Sieg über Ian Garry schlug ein neues Kapitel in der MMA-Geschichte auf:

17. Sieg in Folge: Es war Islam Makhachevs 17. Sieg in Folge in der UFC;

Absoluter Rekord: Mit diesem Ergebnis brach der russische Kämpfer Anderson Silvas langjährigen Rekord für die längste Siegesserie in der Geschichte der UFC und etablierte sich endgültig unter den größten Athleten der Organisation.

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