Irischer Star spricht offen über Islam Makhachevs Sieg...

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Irischer Star spricht offen über Islam Makhachevs Sieg...

Beim prestigeträchtigen Turnier, das in Philadelphia, USA, zu Ende ging, UFC 330 trat im Hauptkampf der Weltergewichts-Champion über fünf Runden gegen Islam Makhachevund den irischen Star Ian Machado Garry an, der nach Punkten verlor.

Nach dem intensiven Kampf im Octagon gab der 27-jährige Kämpfer eine offene und mutige Erklärung ab. Er räumte die Gründe für seine Niederlage ohne Ausreden ein und würdigte den historischen Status seines Gegners ausdrücklich.

„Islam, du bist ein großartiger Mensch“: Gerrys Respekt für den Champion

Der irische Athlet gratulierte Islam Makhachev über soziale Medien und die Presse aufrichtig:

„Islam, du bist ein großartiger Mensch, und ich habe großen Respekt vor dir. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, ganz ehrlich! Was den Kampf betrifft, hat mich nichts überrascht. Makhachev hatte diesen Gürtel vollständig verdient.

Als der russische Kämpfer in unsere Gewichtsklasse aufstieg, sagte ich bereits, dass man ihm sofort die Chance auf den Kampf um einen zweiten Gürtel geben sollte. Obwohl ich von ganzem Herzen glaubte, besser als er zu sein, hat er heute verdient gewonnen. Von mir wird es keine Beschwerden und keine Ausreden geben.“.

„Einen Schritt zurück, dann zehn Schritte nach vorn“: Botschaft an die Fans

Ian Garry betonte, das beste Trainingslager seiner Karriere absolviert zu haben, und blickt voller Zuversicht in die Zukunft:

  • Eine Prüfung gegen den stärksten Gegner: „Das war das beste Trainingslager meines Lebens. Ich habe gegen den besten Pound-for-Pound-Kämpfer der Welt gekämpft – gegen einen Mann, der wirklich Geschichte geschrieben hat. Der Kampf war hart und kompromisslos“;

  • Eine Entschuldigung an die Fans: „Diese Niederlage wirft mich vielleicht einen Schritt zurück, aber danach werde ich zehn Sprünge nach vorn machen. Ich entschuldige mich bei all meinen Fans dafür, dass ich nicht das erwartete Ergebnis geliefert habe. Ich liebe euch alle!“.

Zur Information: Nach diesem historischen Sieg bei UFC 330 wurde Islam Makhachev zum ersten Kämpfer in der Geschichte der Promotion mit 17 Siegen in Folge und brach damit den langjährigen Rekord der Legende Anderson Silva.

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Islam MakhachevIan Machado GarryUFCPhiladelphiaUSA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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