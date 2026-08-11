Welche tragische Geschichte verbirgt sich hinter der Halle, in der Islam Makhachev trainiert?

UFC-Champion Islam Makhachev setzt in den USA vor seinem nächsten wichtigen Kampf sein intensives Training fort. Der russische Vertreter bereitet sich im Nicolas Scott Catone Training Center, einem Sportkomplex des ehemaligen Oktagon-Kämpfers Nick Catone, auf seinen Kampf gegen den bekannten irischen Fighter Ian Garry vor. Nur wenige wissen jedoch, dass sich hinter dieser riesigen Trainingshalle eine schmerzhafte und tragische Geschichte eines Vaters verbirgt, der seinen geliebten Sohn verlor.

Viele glauben, der Komplex sei einfach nach einem Sportler benannt, doch der Name ist einer ganz anderen Erinnerung gewidmet.

Die Tragödie von 2017: der unerwartete Tod eines eineinhalbjährigen Kindes

Nach dem Ende seiner UFC-Karriere musste sich Nick Catone 2017 der schwersten und schmerzhaftesten Prüfung seines Lebens stellen. Sein erst eineinhalb Jahre alter Sohn Nicolas Scott starb plötzlich im Schlaf.

Selbst nach einer medizinischen Untersuchung und der Obduktion konnten die Ärzte die genaue Todesursache des Säuglings nicht feststellen. Nach diesem verheerenden Verlust begann Catone einen langwierigen Rechtsstreit mit dem Hersteller eines Impfstoffs, der seinem Sohn kurz vor dessen Tod verabreicht worden war.

Von 300 auf 3.000 Quadratmeter: ein Projekt zum Gedenken an seinen Sohn

Nach dem Ende seiner professionellen MMA-Karriere gründete Nick Catone 2010 aus eigenen Ersparnissen eine bescheidene, 300 Quadratmeter große Trainingshalle. Im Laufe der Jahre vergrößerte er sie zweimal und kaufte auch die benachbarten Gebäude.

Nach dem Tod seines Kindes kaufte Catone 2017 ein größeres Gebäude und führte neun Monate lang ununterbrochen Renovierungsarbeiten durch. Da er fast sein gesamtes Geld für moderne Ausrüstung ausgegeben hatte, musste er einen Großteil der Bau- und Renovierungsarbeiten selbst erledigen.

Am 8. September 2018 – am Gedenktag zum dritten Geburtstag seines verstorbenen Sohnes – feierte Nick Catone die Eröffnung eines neuen, prächtigen Sportkomplexes und benannte ihn zu Ehren seines Sohnes Nicolas Scott .

Ideale Bedingungen für Topkämpfer: das Nicolas Scott Catone Training Center

Heute ist der Sportkomplex eine riesige, moderne Anlage mit einer Fläche von 3.000 Quadratmetern. Die Halle bietet folgende Möglichkeiten:

Zwei Oktagons in voller Größe ;

Große professionelle Matten und Ringerflächen ;

Ein spezieller Boxring ;

Ein Fitnessbereich mit modernsten Trainingsgeräten.

In dieser Atmosphäre aus mentaler Stärke, Erinnerung und erstklassiger Infrastruktur bereitet sich Islam Makhachev gründlich auf den nächsten wichtigen Oktagon-Kampf seiner Karriere vor.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Bekannten über Telegram oder andere soziale Netzwerke.