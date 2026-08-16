Islam Makhachev besiegt Ian Machado Garry und verteidigt seinen Meisterschaftsgürtel

·1·Sport
Islam Makhachev besiegt Ian Machado Garry und verteidigt seinen Meisterschaftsgürtel

das lang erwartete nummerierte Event der Welt des Mixed Martial Arts in Philadelphia, USA, UFC 330 ist zu Ende gegangen. Der Höhepunkt des Abends war der Titelkampf um die Welterschaftskrone.

Im Oktagon trat der amtierende russische Champion, Islam Makhachev gegen den gefährlichen irischen Herausforderer auf Platz eins der Division an, Ian Machado Garryin einem mit Spannung erwarteten Duell.

Ein hart umkämpfter Kampf über fünf Runden

Der Kampf, dem vor dem Event großer psychologischer Druck und hitzige Wortgefechte vorausgegangen waren, ging über die volle Distanz:

  • Harter Kampf: Der fünf Runden lange Titelkampf dauerte die vollen 25 Minuten. Beide Kämpfer lieferten sich einen taktisch und körperlich kompromisslosen Kampf;

  • Makhachevs Überlegenheit: Islam Makhachev bewahrte während des gesamten Kampfes die Ruhe, setzte präzise Treffer und kontrollierte das Geschehen, wodurch er die Aktivität seines Gegners erfolgreich neutralisierte;

  • Die Entscheidung der Punktrichter: Am Ende des Kampfes sprachen die Punktrichter dem amtierenden Champion einstimmig den Sieg zu.

Historische erste Titelverteidigung in einer neuen Gewichtsklasse

Dieser Sieg schlug für Islam Makhachev ein neues Kapitel auf:

  • Titel verteidigt: Makhachev verteidigte erstmals erfolgreich den gewonnenen Weltmeistertitel im Weltergewicht;

  • Garrys Niederlage: Der irische Kämpfer, der als gefährlichster Herausforderer der Division galt, konnte seinen Traum vom Titel nicht verwirklichen und verpasste seine Chance gegen den Champion.

Makhachev bewies erneut, dass er zu den besten Kämpfern der Welt gehört, und festigte seine Dominanz in seiner Gewichtsklasse.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Alle Siege und Knockouts beim UFC-330-Turnier: Wer hat gewonnen?Alle Siege und Knockouts beim UFC-330-Turnier: Wer hat gewonnen?Heute, 09:44Nashville besiegt Inter Miami in der MLS deutlichNashville besiegt Inter Miami in der MLS deutlichHeute, 09:37Unerwartete Niederlage bei UFC 330: Miqtibek Orolbay gibt in der 3. Runde aufUnerwartete Niederlage bei UFC 330: Miqtibek Orolbay gibt in der 3. Runde aufHeute, 09:29Offiziell: Ramazon Temirovs nächster Gegner und Kampftermin bekannt gegebenOffiziell: Ramazon Temirovs nächster Gegner und Kampftermin bekannt gegebenHeute, 09:20Xabi Alonso teilt seine Eindrücke nach seinem ersten Spiel als Chelsea-CheftrainerXabi Alonso teilt seine Eindrücke nach seinem ersten Spiel als Chelsea-CheftrainerHeute, 01:59Inter Besiegt Real Betis Im Letzten Testspiel Der SaisonvorbereitungInter Besiegt Real Betis Im Letzten Testspiel Der SaisonvorbereitungHeute, 00:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?