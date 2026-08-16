Islam Makhachev besiegt Ian Machado Garry und verteidigt seinen Meisterschaftsgürtel

das lang erwartete nummerierte Event der Welt des Mixed Martial Arts in Philadelphia, USA, UFC 330 ist zu Ende gegangen. Der Höhepunkt des Abends war der Titelkampf um die Welterschaftskrone.

Im Oktagon trat der amtierende russische Champion, Islam Makhachev gegen den gefährlichen irischen Herausforderer auf Platz eins der Division an, Ian Machado Garryin einem mit Spannung erwarteten Duell.

Ein hart umkämpfter Kampf über fünf Runden

Der Kampf, dem vor dem Event großer psychologischer Druck und hitzige Wortgefechte vorausgegangen waren, ging über die volle Distanz:

Harter Kampf: Der fünf Runden lange Titelkampf dauerte die vollen 25 Minuten. Beide Kämpfer lieferten sich einen taktisch und körperlich kompromisslosen Kampf;

Makhachevs Überlegenheit: Islam Makhachev bewahrte während des gesamten Kampfes die Ruhe, setzte präzise Treffer und kontrollierte das Geschehen, wodurch er die Aktivität seines Gegners erfolgreich neutralisierte;

Die Entscheidung der Punktrichter: Am Ende des Kampfes sprachen die Punktrichter dem amtierenden Champion einstimmig den Sieg zu.

Historische erste Titelverteidigung in einer neuen Gewichtsklasse

Dieser Sieg schlug für Islam Makhachev ein neues Kapitel auf:

Titel verteidigt: Makhachev verteidigte erstmals erfolgreich den gewonnenen Weltmeistertitel im Weltergewicht;

Garrys Niederlage: Der irische Kämpfer, der als gefährlichster Herausforderer der Division galt, konnte seinen Traum vom Titel nicht verwirklichen und verpasste seine Chance gegen den Champion.

Makhachev bewies erneut, dass er zu den besten Kämpfern der Welt gehört, und festigte seine Dominanz in seiner Gewichtsklasse.

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