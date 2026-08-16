78 zu 89 Treffer: Wie Islam Makhachev Ian Garry besiegte

In Philadelphia, USA, ging UFC 330 mit dem Hauptkampf des Turniers zu Ende. Dabei besiegte Weltergewichts-Champion Islam Makhachev den ungeschlagenen irischen Herausforderer Ian Machado Garry durch einstimmige Entscheidung und verteidigte seinen Titelgürtel erstmals erfolgreich.

Nach dem Turnier veröffentlichte die Presseabteilung der UFC die vollständige offizielle Statistik des kompromisslosen 25-minütigen Titelkampfs.

7 Takedowns und ein Niederschlag: Makhachevs Dominanz in Zahlen

Den veröffentlichten offiziellen Zahlen zufolge zeigte der russische Champion im Oktagon eine hohe Treffergenauigkeit und absolute Kontrolle im Ringen:

Anzahl und Genauigkeit der Treffer: Makhachev landete über fünf Runden insgesamt 78 Treffer davon 22 als klare signifikante Treffer Die Trefferquote des Champions betrug 68 Prozent ;

Verteilung der Trefferziele: Islam traf den Kopf seines Gegners 9-mal, den Körper 3-mal und die Beine 10-mal;

Niederschlag und Grappling: Makhachev brachte Garry im Kampf einmal mit einem schweren Niederschlag zu Boden und erzielte im Oktagon insgesamt 7 erfolgreiche Takedowns wodurch er am Boden vollständige Dominanz ausübte.

Ians Garrys Statistik: Mehr Treffer, aber geringere Effizienz

Der irische Herausforderer versuchte zwar, den Kampf im Stand zu führen, konnte den Druck des Champions jedoch nicht brechen:

Gesamtzahl der Treffer: Garry landete über fünf Runden insgesamt 89 Treffer davon 29 klar im Ziel;

Verteilung der Treffer: Von Ians Treffern gingen 7 zum Kopf, 16 zum Körper und 6 zu den Beinen;

Trefferquote: Die Trefferquote des Herausforderers lag bei 63 Prozentund damit unter dem Wert des Champions.

Obwohl Garry insgesamt mehr Treffer abgab, waren Makhachevs 7 Takedowns, der Niederschlag und seine Kontrolle ausschlaggebend für die einstimmige Entscheidung der Punktrichter zugunsten des Champions.

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