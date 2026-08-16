Usbekische Show: Fayzullayev mit Assist, Shomurodov mit Tor – Sieg für Başakşehir!

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Usbekische Show: Fayzullayev mit Assist, Shomurodov mit Tor – Sieg für Başakşehir!

Der Auftaktspieltag der neuen Saison der türkischen Süper Lig wurde für usbekische Fußballfans zu einem echten Fest. Das renommierte Istanbuler Başakşehir empfing Kocaelispor zu Hause und feierte einen überzeugenden 2:0-Sieg.

Die herausragenden Akteure der Partie waren zwei Führungsspieler der usbekischen Nationalmannschaft – Abbosbek Fayzullayev und Eldor Shomurodov die mit starken Leistungen auftraten und zu den Hauptakteuren des Sieges wurden.

Fayzullayevs Assist in der 14. Minute, Shomurodovs Traumtor in der 72.

Başakşehir übernahm von den ersten Minuten an die vollständige Kontrolle über das Spiel:

  • Fayzullayevs Torvorlage: In der 14. Minute spielte Abbosbek Fayzullayev seinem Mitspieler Opoku den Ball perfekt in den Lauf, verbuchte einen starken Assist und bereitete damit die Führung vor (1:0);

  • Shomurodovs Klasse sorgt für die Entscheidung: In der 72. Minute traf der Kapitän und Toptorschütze der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, präzise ins gegnerische Tor, erhöhte auf 2:0 und entschied die Partie praktisch.

Beide usbekischen Nationalspieler standen in der Startelf und übernahmen die vollständige Kontrolle über die Offensive ihres Teams (Fayzullayev wurde in der 63. Minute ausgewechselt, Shomurodov in der 75.).

Türkische Süper Lig. 1. Spieltag

  • Başakşehir – Kocaelispor – 2:0

  • 16. August, Fatih-Terim-Stadion

  • Tore: Opoku (14), Eldor Shomurodov (72).

  • Aufstellung von Başakşehir: Sengezer, Şahiner, Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kalužinski (Ergün, 89), Skov Olsen (Güreler, 89), Eldor Shomurodov (Zelke, 75), Abbosbek Fayzullayev (Sarı, 63), Bertuğ (Bozok, 75).

Der starke Saisonstart des usbekischen Duos in der türkischen Süper Lig zeigte deutlich, dass Başakşehir in der neuen Saison große Ambitionen auf den Meistertitel hat.

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FußballTürkische Süper LigBaşakşehirEldor ShomurodovAbbosbek Fayzullayev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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