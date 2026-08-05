Transfer von Mohamed Salah: Hat sich der ägyptische Stürmer für Trabzonspor entschieden

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Transfer von Mohamed Salah: Hat sich der ägyptische Stürmer für Trabzonspor entschieden

Eine der spektakulärsten Transfersagas der Fußballwelt in der Zeit nach der Weltmeisterschaft nähert sich ihrem Ende. Die Zukunft des ägyptischen Stürmers Mohamed Salah, der Liverpool verlassen hat, ist nach den jüngsten Verhandlungen endlich klarer geworden. Sein Name wurde mit mehreren renommierten Vereinen in Verbindung gebracht. Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com verlief der Kampf um den Transfer des Fußballers nicht nur zwischen Vereinen aus Spanien und Saudi-Arabien, sondern auch zwischen türkischen Klubs äußerst intensiv. Beşiktaş, ein weiterer türkischer Spitzenklub, galt zunächst als Favorit im Transferpoker.

Verhandlungen mit Beşiktaş scheitern

Die Verhandlungen waren zunächst sehr weit fortgeschritten. Besprochen wurden sogar die Rückennummer des Spielers (Nummer 11), die Vertragssumme und Fotoshootings für künftige Werbekampagnen. Dies zeigte das große Vertrauen des Istanbuler Klubs in einen erfolgreichen Abschluss des Transfers.

Mit der Zeit gerieten die Gespräche jedoch wegen Meinungsverschiedenheiten über finanzielle Bestimmungen und die Rolle des Spielervermittlers Rami Abbas ins Stocken. Nachdem die Einigung in einer entscheidenden Phase gescheitert war, versuchten die Konkurrenzklubs, die Situation zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Saudi-Arabien und weitere Optionen

Nachdem die Verhandlungen mit Beşiktaş in eine Sackgasse geraten waren, verstärkten die Klubs aus Saudi-Arabien ihre Bemühungen. Insbesondere Al-Ittihad startete einen ernsthaften Versuch, den ägyptischen Star zu verpflichten. Auch Al-Diriyah und Atlético Madrid aus Spanien bekundeten ihr Interesse an dem Transfer.

Dennoch ließ der türkische Klub Trabzonspor alle Konkurrenten hinter sich, gab offiziell den Beginn der Verhandlungen bekannt und legte ein konkretes Datum fest, an dem der Spieler in die Türkei fliegen und den Transfer abschließen soll.

Die entscheidende Frage lautet nun: War es für Mohamed Salah die richtige Entscheidung, sich für Trabzonspor zu entscheiden? Das wird die Zeit zeigen. Diese interessante Wendung in der Geschichte des Transfermarkts bleibt jedoch im Fokus der Fußballwelt.

Mohamed SalahTrabzonsporTransferFußballLiverpool
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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