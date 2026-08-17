Inter startet Gespräche mit Liverpool über den Transfer von Curtis Jones

Während das Sommer-Transferfenster an Fahrt aufnimmt, hat Inter seine Bemühungen um die Verpflichtung des Liverpool-Mittelfeldspielers Curtis Jones verstärkt. Nach Berichten von Sport Mediaset und Corriere dello Sport bereiten sich die Parteien darauf vor, in den kommenden Tagen erneut am Verhandlungstisch Platz zu nehmen und die Bedingungen eines möglichen Transfers zu besprechen. Hinter dem Interesse sollen sein überraschendes Fehlen bei den jüngsten Testspielen und sein angeblicher Wunsch nach einem Wechsel nach Italien stehen. Goal.com berichtet .

Dass Curtis Jones bei Liverpools Testspielen gegen Como nicht im Kader stand, hatte bereits die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen. Der englische Klub erklärte offiziell, dass der Spieler wegen einer Knieverletzung ausfalle. Italienische Medien stellen diese Erklärung jedoch infrage und behaupten, der wahre Grund liege woanders. Quellen zufolge war die offizielle Stellungnahme zu den medizinischen Gründen lediglich eine kleine Ausrede, um die Situation zu verschleiern, während der Spieler selbst angeblich unbedingt ins San Siro wechseln möchte.

Inter und sein Projekt mit englischen Spielern

Sollte der Transfer zustande kommen, wäre Curtis Jones der nächste bekannte englische Spieler, der für Cristian Chivus Mannschaft in Mailand aufläuft. Bei Inter spielen bereits Landsleute wie John Stones und Djed Spence erfolgreich. Die Verpflichtung englischer Spieler ist bemerkenswerterweise zu einer der tragenden Säulen der jüngsten Transferpolitik des italienischen Meisters geworden.

Der Absolvent der Liverpool-Akademie soll seine Zukunft nicht bei seinem Jugendklub, sondern in Italien sehen und im Kreis vertrauter Gesichter spielen wollen. Dennoch besteht zwischen den beiden Klubs weiterhin eine erhebliche Differenz bei der Ablösesumme. Liverpools Führung verlangt rund 40 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Der Mailänder Klub hat es jedoch nicht eilig, diesen Preis zu zahlen, da der aktuelle Vertrag des Spielers im kommenden Jahr ausläuft.

Neues Angebot und Verhandlungen

Wie Tuttosport schreibt, hat Davide Frattesis Leihe zu Lazio im Kader von Inter Platz geschaffen und den Weg für die Registrierung von Curtis Jones geöffnet. Daher bereitet der Mailänder Klub ein offizielles Angebot über 30 Millionen Euro zuzüglich Boni für Liverpool vor. Inter hofft, dass Liverpools Verhandlungsposition durch die nur noch einjährige Vertragslaufzeit des Mittelfeldspielers und dessen Wechselwunsch geschwächt wird.