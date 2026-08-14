Inter arbeitet am Transfer von Curtis Jones

Der amtierende italienische Meister Inter hat in der Schlussphase des Transferfensters intensive Bemühungen gestartet, sich die Dienste von Liverpool-Mittelfeldspieler Curtis Jones zu sichern. Laut Goal.com hat sich der Mailänder Verein bereits mit dem englischen Spieler über die Vertragsbedingungen geeinigt, um den Kader weiter zu verstärken, wobei die Verhandlungen über die Ablösesumme noch andauern. Dies berichtet berichtet Goal.com.

Informationen der Zeitung Corriere dello Sport zufolge arbeitet die Führung von Inter in der Endphase des Transferfensters unermüdlich daran, alle Mannschaftsteile zu perfektionieren. Nachdem das Team zuvor bereits wichtige Positionen erfolgreich verstärkt hatte, liegt der Fokus nun voll und ganz auf der englischen Premier League.

Eine reiche Geschichte mit englischen Spielern

Inters Cheftrainer hat Curtis Jones als idealen Kandidaten ausgemacht, um die Qualität der Mannschaft weiter zu steigern. Bemerkenswert ist, dass englische Spieler in der Geschichte der Nerazzurri stets eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Verein setzte früher auf Spieler wie Ashley Young, Paul Ince und Gerry Hitchens, und diese Tradition setzt sich in dieser Saison mit den Verpflichtungen von John Stones von Manchester City und Djed Spence von Tottenham fort.

Berichten zufolge hat Curtis Jones selbst eine klare Entscheidung über seine Zukunft getroffen und den festen Wunsch geäußert, seine Karriere im Giuseppe-Meazza-Stadion fortzusetzen. Der Mittelfeldspieler lehnte Angebote anderer Klubs ab und hat sich mit dem italienischen Spitzenklub bereits über persönliche Bedingungen und Provisionsfragen geeinigt.

Verhandlungen und finanzielle Möglichkeiten

Obwohl der Liverpool FC diesem Transfer zunächst skeptisch gegenüberstand und eine hohe Ablösesumme forderte, könnte die schrumpfende Vertragslaufzeit die Parteien zu einem Kompromiss zwingen. Derzeit arbeitet die Inter-Führung daran, die Differenz zwischen ihrem Angebot und den Forderungen des englischen Klubs zu überbrücken.

Das Zustandekommen dieses Transfers wäre der letzte entscheidende Schritt, um den Kader noch ausgewogener zu gestalten und gleichzeitig das Fundament zu wahren. Zudem bietet der erwartete Abgang von Davide Frattesi Inter den nötigen finanziellen Spielraum, um diesen großen Transfer zu finanzieren.