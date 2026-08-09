Curtis Jones' Ausbleiben im Kader heizt Transfergerüchte an

Der Liverpool-Mittelfeldspieler Curtis Jones wurde nicht in den Kader für das heutige Testspiel gegen Monaco berufen. Dies heizte die jüngsten Gerüchte über die Zukunft des Engländers weiter an, da der italienische Klub Inter seit Längerem versucht, den Spieler zu verpflichten. Wie Goal.com berichtet .

Nach Informationen von Fabrizio Romano erklärte Liverpool, dass der Spieler vorsichtshalber nicht in den Kader aufgenommen worden sei. Dennoch hat die Abwesenheit des Mittelfeldspielers die Spekulationen auf dem Transfermarkt nicht beendet. In den kommenden Stunden soll sich klären, ob es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme oder tatsächlich um ein Zeichen für Vorbereitungen auf einen Verkauf des Spielers handelt.

Inters wichtigstes Transferziel und finanzielle Probleme

Inter betrachtet Curtis Jones seit dem vergangenen Winter-Transferfenster als vorrangiges Transferziel. Liverpool bewertet den talentierten, 2001 geborenen Mittelfeldspieler derzeit jedoch mit rund 40 Millionen Euro. Die Italiener hoffen, dass dieser Preis im weiteren Verlauf der Transferperiode sinkt.

Für einen Transfer stellt nicht nur die Ablösesumme, sondern auch die notwendige Freistellung eines Kaderplatzes bei Inter ein wichtiges Hindernis dar. Ein möglicher Abgang von Davide Frattesi könnte nicht ausreichen, um Platz für den Engländer zu schaffen. Deshalb muss der Klub auch andere Optionen prüfen.

Aleksandar Stankovics Zukunft und neue Angebote

Laut La Gazzetta dello Sport lehnte Inter kürzlich ein 40-Millionen-Euro-Angebot von Brentford für den jungen Mittelfeldspieler Aleksandar Stankovic ab. Sollten größere Angebote sowohl bei der Ablösesumme als auch beim Gehalt eingehen, könnten die Nerazzurri gezwungen sein, die Situation grundlegend neu zu bewerten.

Curtis Jones' Fehlen im Spiel gegen Monaco hat dieser Transfersaga eine neue Wendung gegeben. Die Inter-Führung beobachtet die Situation aufmerksam und prüft sorgfältig, ob sich der derzeit nur kleine Hinweis in konkrete Verhandlungen verwandeln lässt.