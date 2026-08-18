Sergio Busquets kehrt als Trainer zum FC Barcelona zurück

Sergio Busquets, einer der legendären Vertreter des spanischen Fußballs, hat seinen ersten Schritt in seiner Trainerkarriere gemacht und ist zu seinem Herzensverein FC Barcelona zurückgekehrt. Wie Goal.com berichtet, ist der ehemalige Mittelfeldspieler als Co-Trainer in den Stab von Juliano Belletti, dem Cheftrainer der Reservemannschaft des katalanischen Klubs, Barça Atlètic, eingestiegen. Die Ernennung wurde über die offiziellen Vereinskanäle bekannt gegeben und wurde für die Fans zu einem besonderen emotionalen und freudigen Ereignis. Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Der erfahrene Fußballer beendete Ende vergangenen Jahres nach seiner Zeit beim MLS-Klub Inter Miami seine Karriere als Profi. Nach dem Spiel gegen New England Revolution erklärte er damals, dass er künftig Trainer werden wolle, zunächst jedoch eine einjährige Pause einlegen möchte. Monate später entschied Busquets, seine umfangreiche Erfahrung auf dem Spielfeld nun auf der Trainerbank fortzusetzen.

Neue Rolle und Ausbildung

Diese Ernennung ist nicht nur ein symbolischer Schritt, sondern auch eine wichtige Phase seiner beruflichen Entwicklung. Drei Jahre nach seinen herausragenden Jahren beim FC Barcelona ist Busquets zum Klub zurückgekehrt und arbeitet nun im Trainerstab von Juliano Belletti. Gleichzeitig bemüht er sich darum, die für den Erwerb seiner UEFA-Trainerlizenzen erforderlichen Lehrgänge abzuschließen.

Barça Atlètic ist die wichtigste Reservemannschaft im System des FC Barcelona und nimmt im Gegensatz zur La-Masia-Akademie an professionellen Ligen teil. Derzeit spielt das Team in der Segunda Federación, der vierthöchsten spanischen Spielklasse, und hat sich die Rückkehr in höhere Ligen zum Ziel gesetzt. Busquets’ einzigartige Spielintelligenz und sein taktisches Verständnis sollen voraussichtlich eine wichtige Rolle bei der Entwicklung junger Fußballer spielen.