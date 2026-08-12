Barcelona-Angreifer verpasst Transfer wegen schwerer Verletzung

Der Barcelona-Angreifer Roony Bardghji hat sich im Training erneut das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Wie GOAL.com berichtet, machte die schwere Verletzung die Pläne des 20-jährigen Schweden, vor dem Ende des Sommer-Transferfensters zu einem anderen Klub zu wechseln, zunichte. Goal.com berichtet dies.

Der Spieler, der sich beim Training am Montag schwer verletzte, muss sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. Medizinische Untersuchungen bestätigten, dass er langfristig ausfallen und mehrere Monate für seine Rückkehr auf den Platz benötigen wird. Es ist die zweite schwere Verletzung seiner Karriere, nachdem er sich 2024 während seiner Zeit beim FC Kopenhagen dieselbe Verletzung am selben Knie zugezogen hatte.

Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick hatte dem Spieler offen erklärt, dass es für ihn schwierig werden würde, in der kommenden Saison einen Platz in der Startelf zu finden, und ihm empfohlen, nach einer neuen Mannschaft zu suchen. Daraufhin begannen beide Seiten aktiv an einem Transfer im Sommer zu arbeiten. Um vor dem möglichen Wechsel kein Risiko einzugehen, wurde Bardghji am Samstag nicht in die Kader für die Freundschaftsspiele gegen Nottingham Forest und Udinese aufgenommen.

Klubs aus der englischen Premier League hatten Interesse gezeigt

Laut ESPN gab es Interesse am jungen Flügelspieler aus führenden europäischen Ligen, darunter auch von Klubs aus der englischen Premier League. Dieser Rückschlag ereignete sich genau zu dem Zeitpunkt, als Barcelonas Führung die Transferverhandlungen beschleunigen wollte, und änderte sämtliche Pläne.

Roony Bardghji war im vergangenen Sommer für rund zwei Millionen Euro von Kopenhagen zu Barcelona gewechselt. In seiner Debütsaison in Spanien kam der schwedische Fußballer in allen Wettbewerben 28-mal zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Allerdings wurde er meist eingewechselt.

Barcelonas Verpflichtung von Angreifern wie Anthony Gordon und Karim Adeyemi im Sommer-Transferfenster sollte Bardghjis Chancen auf regelmäßige Einsätze in der Startelf weiter verringern. Daher wollte der Trainerstab, dass er bei einem anderen Klub Spielpraxis sammelt, doch die unerwartete Verletzung hat alle Pläne zunichtegemacht.