Vor einem Jahr saß der junge ägyptische Stürmer Hamza Abdelkarim beim Kairoer Klub Al Ahly meist auf der Bank. Heute gilt er als einer der aussichtsreichsten Kandidaten, um Barcelonas Problem im Sturmzentrum zu lösen. Wie Ixbt.com und andere internationale Sportmedien berichten, hat die Entwicklung des Spielers innerhalb weniger Monate nicht nur die Fans, sondern auch Experten verblüfft. Dieser gewaltige Sprung von Kairo nach Europa ist sowohl für den Spieler als auch für den katalanischen Klub von großer Bedeutung. Goal.com berichtet .

Um Hamza Abdelkarims aktuelle Situation richtig zu verstehen, muss man einen Blick auf seine Lage im vergangenen Jahr werfen. Bei Al Ahly war er kein Stammspieler, und seine Statistik hätte einen Transfer zu einem Spitzenklub wie Barcelona nicht rechtfertigen können. Er kam vor allem in weniger bedeutenden Wettbewerben zum Einsatz. Sein Wechsel nach Europa wurde daher nicht als Investition in einen fertigen Spieler, sondern als Wette auf rohes Talent und großes Potenzial bewertet.

Ägyptische Nationalmannschaft und WM-Erfahrung

In dieser Phase des tiefgreifenden Wandels eröffnete Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan dem jungen Stürmer eine enorme Chance und nahm ihn in den WM-Kader auf. Dass ein so unerfahrener Spieler für ein derart prestigeträchtiges Turnier nominiert wurde, kam für viele überraschend. Obwohl er während des Turniers insgesamt 56 Minuten spielte und weder ein Tor noch eine Vorlage verbuchte, war diese Erfahrung eine unschätzbare Schule für seine Zukunft.

Mit gerade einmal 18 Jahren neben Stars wie Mohamed Salah und Omar Marmoush aufzulaufen und den Druck auf der Weltbühne zu spüren, half Hamza, auch mental zu reifen. Besonders die Teilnahme an dem Turnier, bei dem Ägypten erstmals in seiner Geschichte die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft, also das Achtelfinale, erreichte, wurde zu einer großen Motivation für den jungen Stürmer.

Starker Start beim FC Barcelona

Nach seiner Ankunft in Katalonien begann Hamza Abdelkarim sofort, auf sich aufmerksam zu machen. Im Joan-Gamper-Pokal erzielte er gegen seinen Ex-Klub Al Ahly ein Tor und beendete die Saisonvorbereitung als bester Torschütze Barcelonas. Das stärkte das Vertrauen der Klubführung und des Trainerstabs in ihn.

Dennoch stellt sich Experten zu Recht die Frage: Kann Hamza die große Last im Angriff eines Spitzenklubs wie Barcelona vollständig tragen, oder wäre es besser, einen erfahreneren Stürmer zu verpflichten? Sollte ein weiterer Starstürmer zum Team stoßen, würde das die Zukunft des ägyptischen Talents gefährden – oder ihn im Gegenteil vor übermäßigem Druck schützen und ihm eine schrittweise Entwicklung ermöglichen?

Barcelonas Klubführung und Trainerstab diskutieren derzeit genau diesen heiklen Punkt. Für Hamza Abdelkarim ist jede Minute und jede Trainingseinheit zu einem Kampf um seinen Platz in der Startelf geworden. Wie seine Zukunft verläuft, wird von den Pflichtspielen in den kommenden Monaten und den taktischen Entscheidungen des Trainers abhängen.