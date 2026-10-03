Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov ist fantastisch in die neue Saison gestartet. Der 31-jährige Stürmer, der in den ersten 6 Spieltagen der türkischen Meisterschaft bereits 6 Tore erzielt hat, erntete erstaunliche Anerkennung von Nuri Sahin, dem Cheftrainer von Istanbul Basaksehir.

Der türkische Experte betonte, dass der erfahrene Stürmer trotz der Tatsache, dass er nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer kaum Urlaub hatte, ein erstaunlich konstantes Spiel zeigt.

«Eldor ist eine besondere Persönlichkeit»: Nuri Sahins Anerkennung

Der Trainer von Istanbul Basaksehir lobte die Professionalität des usbekischen Stürmers besonders:

«Manchmal müssen wir bei unseren Aussagen vorsichtig sein. Denn Shomurodov hatte nach der Weltmeisterschaft nur einen sehr kurzen Urlaub. Ich möchte gegenüber meinen Spielern nicht ungerecht sein. Es ist körperlich und psychisch nicht einfach, sofort nach der WM Höchstleistungen zu erbringen – einige unserer Spieler kämpfen noch immer mit diesem Problem. Eldor hingegen ist eine besondere Persönlichkeit. Er entwickelt sich ständig weiter. Egal wie sehr wir versuchen, ihm Ruhe zu gönnen, er war auf dem Platz immer so engagiert und erfolgreich. Deshalb geben wir ihm volle Freiheit. Eldor ist ein extrem wichtiger Profi für unser Team, sowohl auf als auch neben dem Platz», sagte Nuri Sahin.

Romas Fehler, Basaksehir Glücksgriff

Der Wechsel von Shomurodov in die Türkei war einer der erfolgreichsten Schritte seiner Karriere. Der türkische Verein hatte ihn zunächst für 3 Millionen Euro für ein Jahr von der AS Roma ausgeliehen und im Sommer die Transferrechte vollständig erworben.

Bereits in seiner Debütsaison wurde Eldor mit 22 Toren Torschützenkönig der türkischen Meisterschaft und war der Hauptgrund dafür, dass sein Team einen Platz unter den ersten fünf erreichte.

Shomurodovs Statistiken bei Istanbul Basaksehir:

Anzahl der Spiele: 52

Tore: 29

Torvorlagen: 6

Gesamtergebnisse in Vereinen und Nationalmannschaft

Im Laufe seiner Karriere spielte Eldor Shomurodov für Mash'al, Bunyodkor, Rostov, Genoa, Spezia, Cagliari und die AS Roma und absolvierte insgesamt 396 Spiele auf Vereinsebene, Eldor Shomurodov wobei er 93 Tore und 44 Assists erzielte.

Auch als absoluter Rekordtorschütze in der Geschichte der usbekischen Nationalmannschaft sind seine Statistiken beeindruckend:

96 Spiele

47 Tore

14 Torvorlagen

Der Kapitän beweist auch in der neuen Saison weiterhin, dass er in Topform ist.